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Aracıyla baraj suyuna kapıldığını ihbar eden kadın aranıyor

Çanakkale'de sabah 07.00 sıralarında 112 Acil'i arayan Nursel Meracıoğlu adlı kadın, Ayvacık ilçesine bağlı Dibekli köyüne giderken baraj suyuna kapıldığını bildirerek, yardım istedi. Bölgeye sevke edilen AFAD, UMKE, Jandarma ve sağlık ekipleri, suyun yükseldiği bölgede arama çalışması başlattı.
 27 Ocak 2021 15:43
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Aracıyla baraj suyuna kapıldığını ihbar eden kadın aranıyor

Edinilen bilgiye göre; sabah saat 07.00 sıralarında 112 Acil'i arayan Nursel Meracıoğlu adlı kadın, aracıyla Ayvacık ilçesine bağlı Dibekli köyüne giderken, yol ile aynı seviyede olan Ayvacık Barajı sularına kapıldığını bildirdi. Kapanan telefonu geri arayan 112 Acil ekipleri, kadına ulaşamayınca bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekiplerini sevk etti. Ekipler, yolun bir kısmının yükselen su altında kaldığını görünce arama-kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye ayrıca Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ile iş makinesi istendi.

Jandarma ekipleri ise, Dibekli köyünde kadını tanıyan olup olmadığını araştırıyor.

Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Arslantaş da bölgeye gelerek, bilgi aldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çanakkale'nin Ayvacık ilçe merkezinden, çalıştıkları Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali'ne giden biri kadın 2 kişinin bulunduğu otomobil, Ayvacık Barajı yanındaki toprak yoldan geçerken suya kapılıp, kayboldu. Telefonla yardım isteyen 2 kişiyi, baraj suyunda arama-kurtarma çalışması devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; Ayvacık ilçe merkezinde pansiyonda kalan biri kadın 2 kişi, sabah saatlerinde çalıştıkları Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santralı'ne gitmek için otomobille yola çıktı. Ayvacık Barajı'nın su seviyesiyle aynı seviyede olan toprak yoldan geçmek isteyen ikili, yağmur nedeniyle yükselen suya kapıldı. İkili, sabah saat 07.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekibindeki 2 asker, baraj suyu içinde ışıkları yanan bir araç gördüğünü söyledi.

Bu bilgi doğrultusunda bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yardım talebinde bulunan kişinin telefonun son olarak baraj yanından geçen ve sular altında kalan toprak yolda sinyal verdiği belirlendi.

Dalgıçlar, baraj suyunda arama yaparken, AFAD'a ait bir zodyak bot da çalışmalara katıldı.

Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik de arama kurtarma çalışmalarını bizzat yönetti.

Çoban Cahit Kabaç, "Arkadaşın tarif ettiğine göre, baraj suyu içinde araçın tavanı gözüküyormuş. Jandarma gelmiş, görmüşler. Sonra yardım isteyen arkadaşı aramışlar, ulaşamamışlar. Araç baraj suyu içine batmış olabilir. Orası derin, toprak alınan bir yer"dedi.
DHA
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