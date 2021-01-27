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Annesi ve üvey kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı

Eyüpsultan'da, annesi ve üvey kardeşini bıçakla öldürdükten sonra polise teslim olan şüpheli tutuklandı.
 27 Ocak 2021 16:27
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Annesi ve üvey kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı

Eyüpsultan'da, annesi ve üvey kardeşini bıçakla öldürdükten sonra polise teslim olan şüpheli tutuklandı.

Polis merkezine giderek annesi ve üvey kardeşini bıçakladığını söylemesi üzerine gözaltına alınan Uğur B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Soruşturma savcılığına çıkarılan ve sorgusunda suçunu kabul ettiği öğrenilen şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Polis, dün Uğur B'nin itirafı sonrasında gittiği Esentepe Mahallesi Parküstü Sokağı'ndaki adreste, kardeşi Mesut B. ve annesi Şükran B'yi elleri arkadan bağlı şekilde ölü bulmuş, cenazeler olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı
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