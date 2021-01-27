1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aşılamada 13. gün: Aşı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu geçti

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının 13. gününde, aşı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu aştı.
 27 Ocak 2021 16:39
+Aa- Yazdır
Aşılamada 13. gün: Aşı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu geçti

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının 13. gününde, aşı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu aştı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki verilere göre, aşı yapılan kişi sayısı 1,5 milyonu geçti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakanlık, hamsi av yasağını yine uzattı
27 Ocak 2021 17:57		 Bilim Kurulu toplandı! Yazılı açıklama yapılacak
27 Ocak 2021 17:35
Savcılara uyarı: Sağlık personeline şiddette, ev adreslerini deşifre etmeyin
27 Ocak 2021 15:33		 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Berhan Şimşek'e yalanlama
27 Ocak 2021 15:15
Esnafa, kira destekleri ödenmeye başladı
27 Ocak 2021 14:28		 112 çağrı merkezini 5 ayda 8 bin kez aradı, cezayı yedi
27 Ocak 2021 14:27
Balıkesir'de 2 mahalle karantinaya alındı
27 Ocak 2021 14:24		 KKTC'de Lefkoşa'da 7, Girne'de 14 günlük tam kapanma başladı
27 Ocak 2021 13:50
'Toplumsal bağışıklık için 60 milyon kişinin aşılanması gerekiyor'
27 Ocak 2021 11:51		 İstanbul Havalimanı'ndaki adliye, yolcu mağduriyetinin önüne geçiyor
27 Ocak 2021 10:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:57 - Bakanlık, hamsi avcılığı av yasağını yine uzattı17:56 - Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıya ilişkin 4 kişi daha gözaltında17:55 - Youtuber Fariz B. adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı17:49 - AYM, ceza alan memurun işten atılmasını hak ihlali saydı17:46 - DSÖ, Çin'in Sinovac ve Sinopharm aşı verilerini inceliyor17:46 - BİLSEM'lere öğretmen atama başvuru süresi uzatıldı
17:38 - YİK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı17:35 - Bilim Kurulu toplandı! Yazılı açıklama yapılacak17:32 - İstanbul'da yağışlı hava etkili oluyor17:26 - AK Parti'li Özkan: 128 kanunda değişiklik öngörülüyor17:24 - 'Türkiye'nin Niagarası' eşsiz manzaralar sunuyor17:23 - Netflix, Türkiye'de açacağı ofis için iş ilanı verdi! İşte şartlar...
17:19 - Siber saldırganlar 'aşı merakını' fırsata çeviriyor17:15 - Bu okulda öğrenciler hem üretiyor, hem de kazanıyor17:11 - Yusufeli Barajı gövde inşaatının yüzde 96'sı tamamlandı17:09 - DSÖ'den, Türkiye'ye 'aşı' övgüsü17:06 - 'İnaktif aşı, mutasyonlu virüsten en az etkilenecek aşı'
17:05 - Tapu memurlu 'arsa çetesine' operasyon: 16 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
2021 KPSS yerleştirme takvimi belli oldu
Erdoğan yanıtladı: Kısıtlamalar kaldırılacak mı?
Bakan Selçuk'tan öğrencilere çağrı: Bu tarihte okulda olun
Youtuber Fariz hakkında gözaltı kararı verdi
Hukuk reformunda hakim ve savcılara sosyal medya yasağı
'Mühim olan fiyat değil; ayçiçek yağına ulaşabiliyor olmak!'
Erdoğan açıkladı: Kafe ve restoranlar için destek ödemesi
Öğretmen ve polis karı koca evlerinde ölü bulundu
Öğretmene canlı ders sırasında 'karikatür' baskını
112 çağrı merkezini 5 ayda 8 bin kez aradı, cezayı yedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
basın meslek ilkeleri 1
türbin 1
tuvalar 1
sömestrin salgına etkisi 1
sebepsiz yere ağlamak 4
baharat 3
yıldız 2
cam keskisi 2
Maşa 1
ince memed 1
SON İLANLAR
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Koçarlı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 9 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Alanya Alku İktisadi İşletmesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam