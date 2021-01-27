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'İnaktif aşı, mutasyonlu virüsten en az etkilenecek aşı'

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Türkiye'de yapılmış olan inaktif aşı tam bir aşı olduğu ve birçok bölgeden bağışıklık yanıtımızı uyardığı için bu mutasyonlu virüsten en az etkilenecek aşı" dedi.
 27 Ocak 2021 17:06
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'İnaktif aşı, mutasyonlu virüsten en az etkilenecek aşı'

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, Diyarbakır'da bir kişide mutasyona uğrayan virüsün tespit edilmesinin Bilim Kurulu'nda gündeme getirildiğini söyledi. Dünyada birçok ülkede mutasyona uğramış virüsün halinin tespit edildiğini belirten Tezer, "Burada önemli olan yayılımını durdurmak, erken tespit etmek. Bu konuda filyasyon ekipleri hızlı bir şekilde gerekli kişilerle temasları sağlayıp, izolasyonlarını gerçekleştiriyor. Bu anlamda Türkiye'de birçok laboratuvarımızın tespiti yönünde altyapısının geliştirildiğini de biliyoruz. Bütün bunların amacı hızlı bir şekilde tanıyıp tespit etmek ve izolasyonu sağlamak. Bu aşamada yapabileceğimiz en önemli hadise bu. Çünkü topluma girip dolaşımının artmasını durdurmanız gerekiyor" diye konuştu.

'ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR, TAKİPLER DEVAM EDECEK'

Tezer, tüm dünyada virüsün mutasyona uğramış tiplerinin dolaştığını kaydederek, şunları söyledi:

"Güney Afrika'da, Brezilya'da, Amerika'da, İngiltere'de ve bütün ülkeler önlemlerini almış durumda. Virüsün mutasyonlu hali belki aşılama yönünde kaygı yaratıcı değil; ama olmayacağı anlamına gelmiyor ya da 'ağır hastalık yapıcı, öldürücü etkileri yok' ama olmayacağı anlamına gelmiyor. Bildiğimiz daha kolay bulaşabiliyor. Güney Afrika'ya baktığımız zaman özellikle genç grubu etkilediğini biliyoruz. Çok yakın bir zamanda İsrail'den bir açıklama geldi; özellikle yeni mutant virüsün İngiltere'deki mutasyonlu virüse benzediğini ve daha çok 6 ile 9 yaş grubu çocukları etkilediği vurgulandı. Mutasyona uğramış virüs değişik hareketler sergileyebiliyor. Mutasyonlar 'spike proteini' denilen bölgede ağırlıklı olarak görülüyor. mRNA aşıları da bu bölgeye etki ettiği için 'onlarda acaba bağışıklık yanıtında düşüklük yapabilir mi' diye düşünce oluşabilir. Bununla ilgili olumsuz bir gelişme olmadığını biliyoruz. Çalışmalar sürüyor, takipler devam edecektir. Türkiye'de yapılmış olan inaktif aşı tam bir aşı olduğu ve birçok bölgeden bağışıklık yanıtımızı uyardığı için bu mutasyonlu virüsten en az etkilenecek aşı olduğunu söyleyebiliriz. Yine de yakın takip edilmesi gerekiyor."

'İL PANDEMİ KURULLARI DENETİMLERİNİ ARTIRMALI'

Tezer, özellikle kayak merkezlerindeki tesislerde ortaya çıkan görüntülere ilişkin de "Görüntüler hepimizi rahatsız etti. Sonuç itibarıyla topyekün tüm ülke olarak bu mücadelenin içerisindeyiz. Burada oluşabilecek ufak kıvılcımlar bizi ürkütüyor; çünkü eskiye dönmek istemiyoruz. Ama bunların sayısının çok olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Burada denetimler çok önemli. Biliyorsunuz illerin pandemi kurulları var. İl pandemi kurullarının denetimlerini daha sık yapması gerekiyor. Eminim yapıyorlardır; ancak insanlara tekrar hatırlatmak gerekebilir. Çünkü bazen yoğun stres altından çıktığımızda bu tür faaliyetler bize çok güzel gelebiliyor. Haklılar; ama kurallara uymak zorundayız" ifadelerini kullandı.
DHA
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