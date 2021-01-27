1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yusufeli Barajı gövde inşaatının yüzde 96'sı tamamlandı

Artvin'de, yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövde beton döküm işinin tamamlanmasına yaklaşıldı.
 27 Ocak 2021 17:11
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Artvin'de, yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövde beton döküm işinin tamamlanmasına yaklaşıldı.

DSİ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES inşaatında baraj ünitelerine ait yapıların inşaat çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 4 milyon metreküp beton kullanılacak olan baraj gövde inşaatında yüzde 96'lık gerçekleşme sağlandığı, bu alanda bir rekora imza atıldığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Samsung ve Oppo Türkiye'de üretecek! Fiyatlar düşer mi?
26 Ocak 2021 20:36		 Salgında dizüstü bilgisayar ve tablet satışları katlandı
26 Ocak 2021 20:03
Ziraat Bankası'ndan çiftçilere 'tasarruflu sulama kredisi'
26 Ocak 2021 17:10		 Kuru bamyanın kilosu 200 TL'yi buldu
26 Ocak 2021 12:28
Mobil haberleşme altyapısı olmayan 1500 yerleşim yeri daha 'çevrim içi' olacak
26 Ocak 2021 11:05		 Türkiye'nin data kullanımı 2020'de 186 GB'ı geçti
26 Ocak 2021 11:04
Kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı geliyor
26 Ocak 2021 10:53		 Gıdada fahiş fiyata yeni tedbirler geliyor
26 Ocak 2021 08:16
IMF'den Türkiye ekonomisi için 2021'de yüzde 6'lık büyüme beklentisi
26 Ocak 2021 00:47		 Kenya, Türkiye'den 118 zırhlı personel taşıyıcı satın alacak
25 Ocak 2021 20:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:57 - Bakanlık, hamsi avcılığı av yasağını yine uzattı17:56 - Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıya ilişkin 4 kişi daha gözaltında17:55 - Youtuber Fariz B. adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı17:49 - AYM, ceza alan memurun işten atılmasını hak ihlali saydı17:46 - DSÖ, Çin'in Sinovac ve Sinopharm aşı verilerini inceliyor17:46 - BİLSEM'lere öğretmen atama başvuru süresi uzatıldı
17:38 - YİK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı17:35 - Bilim Kurulu toplandı! Yazılı açıklama yapılacak17:32 - İstanbul'da yağışlı hava etkili oluyor17:26 - AK Parti'li Özkan: 128 kanunda değişiklik öngörülüyor17:24 - 'Türkiye'nin Niagarası' eşsiz manzaralar sunuyor17:23 - Netflix, Türkiye'de açacağı ofis için iş ilanı verdi! İşte şartlar...
17:19 - Siber saldırganlar 'aşı merakını' fırsata çeviriyor17:15 - Bu okulda öğrenciler hem üretiyor, hem de kazanıyor17:11 - Yusufeli Barajı gövde inşaatının yüzde 96'sı tamamlandı17:09 - DSÖ'den, Türkiye'ye 'aşı' övgüsü17:06 - 'İnaktif aşı, mutasyonlu virüsten en az etkilenecek aşı'
17:05 - Tapu memurlu 'arsa çetesine' operasyon: 16 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
2021 KPSS yerleştirme takvimi belli oldu
Erdoğan yanıtladı: Kısıtlamalar kaldırılacak mı?
Bakan Selçuk'tan öğrencilere çağrı: Bu tarihte okulda olun
Youtuber Fariz B. adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı
Hukuk reformunda hakim ve savcılara sosyal medya yasağı
'Mühim olan fiyat değil; ayçiçek yağına ulaşabiliyor olmak!'
Erdoğan açıkladı: Kafe ve restoranlar için destek ödemesi
Öğretmen ve polis karı koca evlerinde ölü bulundu
Öğretmene canlı ders sırasında 'karikatür' baskını
112 çağrı merkezini 5 ayda 8 bin kez aradı, cezayı yedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Aşılamanın anlık takip edilmesi 1
maydanoz 2
albatros 2
uğursuz 4
gülnaz şırınga 1
basın meslek ilkeleri 1
nasihat 1
trabzon ekmek fırını 2
kanedyen 1
Türk saçının kilosunun 10 bin lira olması 3
SON İLANLAR
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Koçarlı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 9 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Alanya Alku İktisadi İşletmesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam