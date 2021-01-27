Bu okulda öğrenciler hem üretiyor, hem de kazanıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım lisesi öğrencileri kurulan uygulama bahçesinde yetiştirip hasat ettikleri sebzeleri İstanbul'a gönderdi. Öğrenciler süreç içinde uygulama bahçesinde eğitim almanın yanında yetiştirdikleri ürünlerin pazarlanmasıyla birlikte kendi bütçelerine de katkı sağladı.

İlçede tarım lisesi olarak bilinen Erdemli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uygulama bahçesi kuruldu. Öğrenciler eğitim öğretim yılı başında kurulan bahçede sebze ve limon yetiştiriciliği yaptı. Öğrenciler eğitim alırken bir yandan da üretim gerçekleştirdi. Ocak ayı sonu dolayısıyla da yetiştirilen ürünlerden brokolinin hasadı yapıldı. İlk ürünler ise satışa sunulmak üzere İstanbul'a gönderildi.

Meslek Öğretmenlerinden Lütfi Geçit, "Burada yazlık ve kışlık sebzeler olmak üzere yetiştiricilik yapıyoruz, arazimiz mevcut. Şuan mevcut olan karnabahar ve brokolilerimizin hasadını yapıyoruz. Aynı zamanda limon yetiştiriciliği yapıyoruz. Seramızda ise mevsime göre domates, salatalık olsun yetiştiricilik yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda da pitaya yetiştiriciliği yapacağız. Bu şekilde öğrencilerimiz teorik dışında uygulamalı alanda da kendilerine bir şeyler katıyor. Yetiştirilen ürünlerden elde edilen gelirle öğrencilerimiz kendi bütçelerine de katkı sağlıyor" dedi.

"Öğrencilerimiz modern tarımı öğreniyor"

İlçe protokolü de ilk hasadı takip edip öğrencilere moral desteğinde bulundu. Öğrencilerin yanlarında olduklarını ifade eden Erdemli Kaymakamı Avni Kula, "Öğrencilerimizin kitabi bilgilerini sahada uygulamaya yansıtıp çiftçiliği gerçek manada, tarımı, modern usullerle yapmayı öğreniyorlar. Kendilerine gelecek hayatlarında ve öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

"Bilime başvurmadan başarılı olunamaz"

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise her alanda olduğu gibi bilime başvurmadan tarım da da başarılı olunamayacağını söyledi. Başkan Tollu, "Artık tarımda deneme yanılma yolunun bittiği bilimsel metotların kullanıldığı süreci yakalıyor olmamız ülkenin geleceği adına önemli bir mihenk taşı olduğunu düşünüyoruz. Ben gençleri tebrik ediyorum. Üreten çalışan ve geleceği umutla bakan Erdemli'de yaşamaktan dolayı da kendimizi bahtiyar hissediyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler ise uygulama bahçesinde hem tarım tekniklerini öğrendiklerini hem de kendi bütçelerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.