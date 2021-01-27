Netflix, Türkiye'de açacağı ofis için iş ilanı verdi! İşte şartlar...
|27 Ocak 2021 17:23
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Şirket, başvuruda bulunacak adayların benzer pozisyonda en az 5 yıl deneyime sahip olması gerektiğinin belirtti.
İstanbul'daki ofisi için bir yönetici aradığını duyurdu. Netflix, söz konusu iş ilanının açıklamasında, "Netflix genişledikçe, en iyi ve en parlak yetenekleri aramaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Netflix, ekibine katılacak yöneticinin göreviyle ilgili olarak ise "EMEA'daki (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) genişlememizi desteklemek için deneyimli bir yönetici arıyoruz. EMEA Kurumsal Gayrimenkul, İşyeri ve Güvenlik ekibinin bir parçası olacak kişi, İstanbul'daki ofisin yönetiminde kilit bir rol oynayacak" açıklamasında bulunuyor.
İŞTE, NETFLİX TÜRKİYE İŞ İLANI BAŞVURU ŞARTLARI
Netflix'in açıklamasına göre söz konusu pozisyona başvuracak adayların benzer pozisyonda en az 5 yıl deneyime sahip olması; sosyal ilişkilerde başarılı ve iyi bir ekip çalışanı olması; motivasyonu yüksek, proaktif ve küçük ya da büyük herhangi bir sorun için çözüm üretmekten korkmayan; ofisin ihtiyaçlarına karşılık verebilen program çözme becerileri yüksek kişiler olma. Şartları yer aldı
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