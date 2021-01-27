'Türkiye'nin Niagarası' eşsiz manzaralar sunuyor
|27 Ocak 2021 17:24
|+Aa- Yazdır
Kayseri kent merkezine 190 kilometre Adana'nın Feke ilçesine de yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, 500 metrekarelik alanda 7 şelaleden oluşuyor.
Dağ yamaçlarından birbiri ardına akan şelaleler, ziyarete gelenleri cezbediyor.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en yüksekten dökülen birinci takım şelalesi olan ve turizm potansiyeli nedeniyle "Türkiye'nin Niagara'sı" olarak adlandırılan şelalenin, ilçenin en önemli değerlerinden olduğunu söyledi.
Salgın döneminde bile binlerce kişinin farklı illerden şelaleleri görmek için geldiğini anlatan Öztürk, salgın bittiğinde bu sayının daha da artacağını dile getirdi.
Şelalenin Türkiye turizmi için önemli olduğunu anlatan Öztürk, "Allah bize öyle bir güzellik vermiş ki Niagara Şelalesi'ne gitmeye gerek yok. Adeta bir fotoğraf stüdyosu, yeryüzü yaratıldığında açık bırakılmış bir musluk." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kapuzbaşı'na davet eden Öztürk, bu sayede şelalenin dünyaya tanıtılabileceğini ifade etti.
Öztürk, bölgedeki son yağışlarla debisi artan şelalenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü dile getirdi.
Salgın nedeniyle doğa ve izole alanları tercih edenleri Yahyalı'ya davet eden Öztürk, ilçenin hem doğası hem de tarihi yapısıyla ziyaretçilerini beklediğini sözlerine ekledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Fırtınada, sahile 60 metre mesafedeki balkonda balık bulundu
27 Ocak 2021 15:04
|Vali ile muhtar kar temizliği yaptı
27 Ocak 2021 14:51
|Dip dibe sosyal mesafesiz denetim
27 Ocak 2021 13:07
|5 çocuğun camide yangın tüpüyle tehlikeli oyunu
27 Ocak 2021 09:43
|TEM'de fırtına tabelayı devirdi: Yoğun trafik oluştu
27 Ocak 2021 08:54
|Belediyenin barınağında aç bırakılan köpekler birbirini yedi
27 Ocak 2021 08:49
|Korana bu köye giremedi! Muhtar sırrını anlattı
27 Ocak 2021 08:12
|Balkanlar üzerinden gelen kar Edirne'den giriş yaptı
26 Ocak 2021 22:34
|3 bin yıllık tümülüsleri dozerle tahrip ettiler
26 Ocak 2021 21:14
|Eriyen kar suları Karadeniz'in rengini değiştirdi
26 Ocak 2021 21:06