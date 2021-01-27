YİK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
|27 Ocak 2021 17:38
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