BİLSEM'lere öğretmen atama başvuru süresi uzatıldı
Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM'lere öğretmen atama başvuru süresini uzattı
|27 Ocak 2021 17:46
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Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM'lere öğretmen atama başvuru süresini uzattı.
BİLSEM ÖĞRETMEN SEÇME VE ATAMA BAŞVURU/ONAY SÜRESİ UZATILDI
Bakanlığımıza bağlı bilim ve sanat merkezlerine öğretmen alımı iş ve işlemlerine ait "2021 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" kapsamında yapılacak başvuru ve onay işlemleri 04 Şubat 2021 Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.
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