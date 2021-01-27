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BİLSEM'lere öğretmen atama başvuru süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM'lere öğretmen atama başvuru süresini uzattı
 27 Ocak 2021 17:46
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BİLSEM'lere öğretmen atama başvuru süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM'lere öğretmen atama başvuru süresini uzattı.

BİLSEM ÖĞRETMEN SEÇME VE ATAMA BAŞVURU/ONAY SÜRESİ UZATILDI

Bakanlığımıza bağlı bilim ve sanat merkezlerine öğretmen alımı iş ve işlemlerine ait "2021 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu" kapsamında yapılacak başvuru ve onay işlemleri 04 Şubat 2021 Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.


Memurlar.Net
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