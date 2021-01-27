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Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıya ilişkin 4 kişi daha gözaltında
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıya ilişkin 4 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.
|27 Ocak 2021 17:56
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıya ilişkin 4 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın 15 Ocak günü uğradığı fiziki saldırıyla ilgili olarak bugün 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler, Müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir." ifadeleri kullanıldı.
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