1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakanlık, hamsi av yasağını yine uzattı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce daha önce iki defa kısmi olarak durdurulan ticari amaçlı hamsi avcılığı av yasağı, 7 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı.
 27 Ocak 2021 17:57
+Aa- Yazdır
Bakanlık, hamsi av yasağını yine uzattı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce daha önce iki defa kısmi olarak durdurulan ticari amaçlı hamsi avcılığı av yasağı, 7 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yapılan gözlem ve denetimler ile araştırma kuruluşları tarafından yürütülen izleme çalışmaları sonucunda, avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun 9 cm altındaki bireylerin oranında artış olması ve et verimlerinin de oldukça düşük olması nedeniyle İstanbul Boğazı ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde her türlü av aracı ile hamsi avcılığı 08 Ocak 2021 tarihinden itibaren yasaklandığı hatırlatıldı.

Hamsi avı kısıtlamasının uygulandığı bölgede yapılan araştırma, inceleme ve gözlemler neticesinde ve başta bilim insanları olmak üzere, birçok balıkçı örgütleri ve sektörün diğer paydaşları ile birlikte hamsi avcılığına ilişkin hususta yeniden bir değerlendirme yapıldığı vurgulanarak şöyle denildi:

"Bu değerlendirmeye göre; 8 Ocak-28 Ocak 2021 tarihleri arasında hamsi avcılığına kısıtlama getirilen karasularımızda bulunan hamsi popülasyonunda iyileşme gözlenmiş olsa da halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında ve et veriminde sınırlı miktarda bir artış olduğu görülmüştür. Bu nedenle, gelecek yıllardaki hamsi avcılığının sürdürülebilir olarak yapılabilmesi ve hamsi stoklarının korunması amacıyla, İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul İli Sarıyer İlçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan (41 15' 25.13'' N - 29 2' 58.2'' E ) Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığı 7 Şubat 2021 tarihi 00.00 saatine kadar 10 gün süre ile durdurulmuştur.

Bu süre içerisinde kısıtlama bölgesindeki hamsiler, ekiplerimiz tarafından devamlı olarak takip edilerek, karasularımıza iri bireylerden oluşan yeni hamsi sürülerinin girmesi durumunda getirilen kurallar yeniden değerlendirilecektir.

Kısıtlamanın bittiği 7 Şubat tarihinden balıkçılık sezon sonu olan 15 Nisan tarihine kadar denetim ve kontrollerimiz aralıksız devam edecek olup hiçbir surette 9 santimin altında hamsi avı yapılmasına müsaade edilmeyecektir.

Av kısıtlaması getirilen bölgenin dışında özellikle Bulgaristan sınırımız İğneada açıkları ve Marmara'da yasal boy uzunluğunda ve yeterli et veriminde bulunan hamsiler avlanılabilecektir.

Bakanlığımızca denizlerimizde av sırasında, avlanılan su ürünlerinin karaya çıkarıldıkları noktalarda, toptan ve perakende satış yerlerinde gerekli denetimler her zaman olduğu gibi bundan sonra da titizlikle yürütülecek, yasal boy limitinin altındaki balıkların avlanılmasına ve satışına kesinlikle müsaade edilmeyecektir."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sinop'ta okullara akademisyenler danışmanlık yapacak
27 Ocak 2021 18:28		 Bilim Kurulu toplandı! Yazılı açıklama yapılacak
27 Ocak 2021 17:35
Aşılamada 13. gün: Aşı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu geçti
27 Ocak 2021 16:39		 Savcılara uyarı: Sağlık personeline şiddette, ev adreslerini deşifre etmeyin
27 Ocak 2021 15:33
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Berhan Şimşek'e yalanlama
27 Ocak 2021 15:15		 Esnafa, kira destekleri ödenmeye başladı
27 Ocak 2021 14:28
112 çağrı merkezini 5 ayda 8 bin kez aradı, cezayı yedi
27 Ocak 2021 14:27		 Balıkesir'de 2 mahalle karantinaya alındı
27 Ocak 2021 14:24
KKTC'de Lefkoşa'da 7, Girne'de 14 günlük tam kapanma başladı
27 Ocak 2021 13:50		 'Toplumsal bağışıklık için 60 milyon kişinin aşılanması gerekiyor'
27 Ocak 2021 11:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:33 - DSÖ: Covid-19'un İngiliz mutasyonu 70 ülkede görüldü19:29 - Dezenfektan ve kolonya ihracatında tarihi rekor19:25 - Kızının eğitimi için internet çeken kekik tarlasına baraka yaptı19:12 - Oyun için camiye giren 5 çocuk ortalığı savaş alanına çevirdi19:02 - Aşısı geciken Fransız Sanofi, Alman aşısını şişeleyecek18:45 - Rasim Ozan Kütahyalı'nın, 2002 yılındaki videosu gündem oldu
18:39 - Aizanoi Antik Kenti'nde 'Roma'nın sikke koleksiyonu' bulundu18:37 - Konya'da şiddetli rüzgar adliye binasının çatısını uçurdu18:30 - 'Triger kayışı' ile çırağını döven ustaya hapis cezası18:28 - Sinop'ta okullara akademisyenler danışmanlık yapacak18:18 - Borsa günü düşüşle tamamladı17:59 - Altın fiyatları günü düşüşle kapattı
17:57 - Bakanlık, hamsi av yasağını yine uzattı17:56 - Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıya ilişkin 4 kişi daha gözaltında17:55 - Youtuber Fariz B. adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı17:49 - AYM, ceza alan memurun işten atılmasını hak ihlali saydı17:46 - DSÖ, Çin'in Sinovac ve Sinopharm aşı verilerini inceliyor
17:46 - BİLSEM'lere öğretmen atama başvuru süresi uzatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
2021 KPSS yerleştirme takvimi belli oldu
Erdoğan yanıtladı: Kısıtlamalar kaldırılacak mı?
Bakan Selçuk'tan öğrencilere çağrı: Bu tarihte okulda olun
Youtuber Fariz B. adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı
Hukuk reformunda hakim ve savcılara sosyal medya yasağı
'Mühim olan fiyat değil; ayçiçek yağına ulaşabiliyor olmak!'
Erdoğan açıkladı: Kafe ve restoranlar için destek ödemesi
Öğretmen ve polis karı koca evlerinde ölü bulundu
112 çağrı merkezini 5 ayda 8 bin kez aradı, cezayı yedi
Öğretmene canlı ders sırasında 'karikatür' baskını
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
galeyana gelmek 1
türbin 1
Mühim olan fiyat değil,ulaşabiliyor olmak 5
levrek 2
Çınar Ağacı 3
71 yaşında kadının torunu yaşındaki genç ile evlenmesi 1
Güvenilecek erkek 1
Türkiye 2071 animasyonu 1
stepne 1
Koç Holding'in tamamen uzaktan çalışma kararı 4
SON İLANLAR
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Koçarlı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 9 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Alanya Alku İktisadi İşletmesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam