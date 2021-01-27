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Altın fiyatları günü düşüşle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 azalışla 438,70 liradan tamamladı.
 27 Ocak 2021 17:59
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Altın fiyatları günü düşüşle kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 azalışla 438,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 711,00 lira, Cumhuriyet altını 2.911,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,22 düşüşle 438,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


 SALI
ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 439,50 439,70 438,50 438,70
Cumhuriyet Ata Lira 2.896,00 2.917,00 2.890,00 2.911,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 401,00 405,00 400,00 404,00
Lira(Tam) Ziynet 2.830,00 2.850,00 2.824,00 2.844,00
Yarım Ziynet 1.415,00 1.425,00 1.412,00 1.422,00
Çeyrek Ziynet 708,00 713,00 706,00 711,00
Anadolu Ajansı
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