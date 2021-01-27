Sinop'ta okullara akademisyenler danışmanlık yapacak

Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sinop Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında uygulaması sadece Ankara'da olan Akademik Danışmanlık Uygulaması'na Sinop'ta da başlandı.

Sinop il genelinde eğitimin niteliğini daha da ileri bir noktaya taşımak, eğitim hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sinop Üniversitesi arasında 16 Kasım 2020 tarihinde "Eğitimde İş Birliği Protokolü" imzalandı.

İş birliği ile ilgili çalışmaların planlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla imzalanan protokol Valilik Makamı'nda Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın ve İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız'ın katılımında gerçekleşti.

Bu protokol ile okullardaki yönetim süreçlerinin etkili yürütülmesi, öğretmen yetkinliklerinin geliştirilmesi, çevre-okul ilişkilerinin güçlendirilmesi ve öğrenci başarısının her alanda

artırılarak okullarda nitelikli eğitimin sağlanması gibi amaçlarla yürütülen Akademik Danışmanlık Uygulaması Sinop'ta da hayata geçti.

Bu uygulama ile Bakanlığın, 2023 Eğitim Vizyonu ve Okul Gelişim Modeli kapsamında yapılacak çalışmalar başta olmak üzere okulun gerçekleştireceği tüm etkinlik ve uygulamaların akademik bağlamının güçlendirilmesini amaçladığı belirtildi.

Danışman Akademisyen Uygulaması, üniversitenin "Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk" çalışmaları olarak değerlendirileceği bu bağlamda alınan danışmanlık hizmetinde gönüllülük esas alındığı ifade edildi.

Bu doğrultuda okulların danışman akademisyen talebi üzerine danışman akademisyenler belirlendi. Danışman akademisyen okulun ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda üniversite başta olmak üzere diğer kurumlarla yapılacak tüm iş birliklerinde okula rehberlik edecek. Danışman akademisyen okulun yönetim ve öğretim süreçlerine doğrudan ya da dolaylı destek sunarak, toplantılarına, etkinliklerine ve faaliyetlerine de davet edilebilecek. Ayrıca okulun ihtiyaç duyduğu her alanda paydaşlara destek sunabilecek.

Uygulama kapsamında bir okulun yalnız bir danışman akademisyeni olabilecek. Bununla birlikte bir akademisyen birden çok okula danışmanlık yapabilecek.