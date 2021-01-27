'Triger kayışı' ile çırağını döven ustaya hapis cezası
|27 Ocak 2021 18:30
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Konya'da bir oto bakım ve onarım servisinde, yanında çalıştırdığı 16 yaşındaki çırağını "triger kayışı"yla döven usta, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Konya 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "çocuğa karşı eziyet" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Fatih Saka ile taraf avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti, sanık Saka'nın mağdur çocuk M.A'ya yönelik "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Olayda kullanılan triger kayışını "silah" kabul ederek cezayı artıran heyet, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.
M.A'nın avukatı Ali Mercan, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Savcı mütalaada 'eziyet' suçundan cezalandırılmasını istese de mahkeme heyeti sanığa kasten yaralamadan ceza verdi. Ailenin ve mağdurun avukatı olarak suçun niteliğinin değiştirilmesini kabul etmiyoruz. Cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiğini, sanığın canavarca hislerle bu suçu işlediğini, oysa bunun karara esas alınmadığını da belirtmek isterim. Öte yandan olayda 'hürriyetten yoksun bırakma' suçu işlenmiştir. Buna ilişkin bir yargılama olmadığından bahisle, yasal itiraz yollarımızı sonuna kadar kullanacağız ve sürecin takipçisi olacağız."
- Olay
İddiaya göre, Karatay ilçesindeki Motorlu Taşıtlar Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto bakım ve onarım servisinde çırak olarak çalışan M.A, 2019 yılı eylül ayının başında, dükkan sahibi Fatih Saka (34) tarafından otomobilin triger kayışıyla darbedilmişti.
M.A'nın vücudunun çeşitli yerlerinde yara ve kızarıklık olduğunu gören aile, Saka'dan şikayetçi olmuştu.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Fatih Saka, "çocuğa karşı eziyet" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, ilk celsede tahliye edilmişti.
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