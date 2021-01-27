Rasim Ozan Kütahyalı'nın, 2002 yılındaki videosu gündem oldu
|27 Ocak 2021 18:45
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Bu video, sosyal medyada gündem oldu.
Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'a soru sorduğu video, 32. Gün programının arşivinden yayınlandı.
Kütahyalı da söz konusu videoyu kişisel Twitter hesabında "O dönem Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Tayyip Erdoğan yasaklı siyasetçi. Orhan Pamuk'a oryantalizm meselesini soruyorum. Edward Said henüz hayatta o zaman" notuyla paylaştı.
2 dakika 18 saniyelik video için "Dikkatli izleyin" diyen Kütahyalı, o günün detaylarını da ayrıca yazacağını söyledi.
O dönem Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Tayyip Erdoğan yasaklı siyasetçi... Orhan Pamuk'a Oryantalizm meselesini soruyorum. Edward Said henüz hayatta o zaman... Şu 2.18'lik videoyu dikkatli izleyin. O günün detaylarını ayrıca yazacağım...@sarpkalfaoglu https://t.co/3XDtGptgb5 pic.twitter.com/I1qwxMln2XRasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) January 27, 2021
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