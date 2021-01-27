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Rasim Ozan Kütahyalı'nın, 2002 yılındaki videosu gündem oldu

Köşe yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın 32. Gün programında Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'a oryantalizmle ilgili soru yönelttiği video ortaya çıktı.
 27 Ocak 2021 18:45
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Rasim Ozan Kütahyalı'nın, 2002 yılındaki videosu gündem oldu

Bu video, sosyal medyada gündem oldu.

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'a soru sorduğu video, 32. Gün programının arşivinden yayınlandı.

Kütahyalı da söz konusu videoyu kişisel Twitter hesabında "O dönem Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Tayyip Erdoğan yasaklı siyasetçi. Orhan Pamuk'a oryantalizm meselesini soruyorum. Edward Said henüz hayatta o zaman" notuyla paylaştı.

2 dakika 18 saniyelik video için "Dikkatli izleyin" diyen Kütahyalı, o günün detaylarını da ayrıca yazacağını söyledi.
Memurlar.Net
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