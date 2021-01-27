Konya'da şiddetli rüzgar adliye binasının çatısını uçurdu
Konya'nın Yunak ilçesinde şiddetli rüzgar adliye binasının çatısını uçurdu.
|27 Ocak 2021 18:37
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Konya'nın Yunak ilçesinde şiddetli rüzgar adliye binasının çatısını uçurdu.
Yunak ilçesinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürdü. Kuvvetli rüzgar nedeniyle adliye binasının çatısı yerinden sökülüp uçtu. Çatının yaklaşık 200 metre mesafedeki yola savrulması sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Trafiğe geçici olarak kapanan yol belediye ekipleri tarafından temizlendi.
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