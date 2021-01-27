Süresiz sözleşmeliler çözüm bekliyor

Kamuda, daha önce çözüm bulunmadığı için iki kez kadroya geçirilerek nihayete erdirilen sözleşmeli personel istihdamına özellikle 2016 yılından sonra yeniden hız verilmiştir.

2020 yılı sonu itibariyle 190 bini süresiz olmak üzere 384 bin 4/B statüsünde sözleşmeli personel bulunuyor.

Süreli sözleşmeliler 3+1 uygulaması kapsamında kadroya geçme hakkına sahipken süresiz sözleşmelileri ise ne duyan var ne de gören.

Memur Sen Konfederasyonu sözleşmeli personel istihdamının ulaştığı son durumla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırladı. Raporda sözleşmeli personel ile kadrolu personel arasındaki özlük hakları farklılıklarına ayrıntılı olarak yer verildi.

İşte o raporun bazı bölümleri: