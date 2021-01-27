Ana sayfa » ... » Memurlar.Net
Süresiz sözleşmeliler çözüm bekliyor
Kamuda günü birlik çözümlerin yaratmış olduğu sorunların başında sözleşmeli personel istihdamı geliyor. Ancak sözleşmeli personel istihdamında dahi yeknesaklık bulunmuyor. Memur Sen tarafından hazırlanan bir raporda sözleşmeli personel sayısının ulaştığı son durum ile sözleşmeli personel ve kadrolu personel arasındaki özlük hakları farklılıklarına topluca yer verildi.
|27 Ocak 2021 20:11
|+Aa- Yazdır
Kamuda, daha önce çözüm bulunmadığı için iki kez kadroya geçirilerek nihayete erdirilen sözleşmeli personel istihdamına özellikle 2016 yılından sonra yeniden hız verilmiştir.
2020 yılı sonu itibariyle 190 bini süresiz olmak üzere 384 bin 4/B statüsünde sözleşmeli personel bulunuyor.
Süreli sözleşmeliler 3+1 uygulaması kapsamında kadroya geçme hakkına sahipken süresiz sözleşmelileri ise ne duyan var ne de gören.
Memur Sen Konfederasyonu sözleşmeli personel istihdamının ulaştığı son durumla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırladı. Raporda sözleşmeli personel ile kadrolu personel arasındaki özlük hakları farklılıklarına ayrıntılı olarak yer verildi.
İşte o raporun bazı bölümleri:
19 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|2010 KPSS'yi dava etti, kaybetti. 2 bin TL vekalet ücreti ödeyecek
26 Ocak 2021 10:03
|Adalet Bakanlığı ilk kez atanan personele yeterli eğitim vermiyor
25 Ocak 2021 14:02
|'O yazı bize değil başka bir il müdürlüğüne yazıldı, ben uygulamam' diyen liyakatsiz yöneticiler görevden alınmalı
22 Ocak 2021 09:15
|Aylıksız izindeki memurların çalışmasına izin verilmeli!
21 Ocak 2021 12:05
|Cumhurbaşkanlığı isterse üniversite idari personelinin nakil sorununu çözebilir
18 Ocak 2021 10:05
|Cumhurbaşkanlığı, atama izni istisna kararı için şubatı beklememeli!
15 Ocak 2021 14:05
|Telegram'a geçtiyseniz memurlar.net'e bekliyoruz
13 Ocak 2021 12:18
|Sözcü Gazetesi 1. sayfa manşeti neden çıkarıldı?
13 Ocak 2021 09:25
|Elbistan Belediye Başkanı 7 sözleşmeli personeli ikinci kez işten çıkardı
12 Ocak 2021 10:25
|Emniyet ve Jandarma'da Operasyon Tazminatları yenilenecek mi?
08 Ocak 2021 09:01