Aşısı geciken Fransız Sanofi, Alman aşısını şişeleyecek

112 ÇAĞRI MERKEZİNİ 5 AYDA 8 BİN KEZ ARADI, CEZAYI YEDİ Van'ın Edremit ilçesinde 2 Eylül 2020'de hizmete açılan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 5 ayda 8 bin kez arayarak gereksiz yere meşgul eden kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında idari para cezası uygulandı. İçişleri Bakanlığının, 81 ilde hayata geçirdiği proje kapsamında Van'da kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD ile ilgili çağrılara tek bir numara ve merkezden hizmet veriyor. 175 kişinin istihdam edildiği merkezde, 112, 155, 110, 156, 177 gibi acil ihbar hatlarını arayanlara cevap veren "çağrı karşılayıcılar", gereksiz aramaları süzerek gerçek çağrıların ilgili birimlere yönlendirilmesini sağlıyor.