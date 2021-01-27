Oyun için camiye giren 5 çocuk ortalığı savaş alanına çevirdi

Isparta'da 5 çocuğun yangın tüpü sıkıp bazı malzemelere zarar verdiği caminin cemaati, yaşanan olaydan üzüntü duyduklarını dile getirdi.

24 Ocak günü Fatih Mahallesi'nde bulunan Hacı Bekir Çırak Camii'ne giren yaşları 13-14 arasında olan 5 çocuk oyun oynamaya başladı. Yangın tüpünü cami içinde sıkan çocuklar, avize ve elektronik malzemelere zarar verdi. Daha sonra çocuklar olay yerinden ayrılırken, içeri giren görevliler neye uğradığını şaşırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlatılırken, çocukların tespiti için kamera görüntüleri incelendi.

Isparta Müftülüğü yetkilileri camide temizlik masrafıyla birlikte yaklaşık 7-8 bin lira civarında zarar olduğunu tespit etti. Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri camiye gelerek, gerekli temizlik çalışmasını ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Çocukların tespit edilebilmesi durumunda aileleriyle görüşüleceği ve zararın karşılanmasının isteneceği öğrenildi. Öte yandan, çocukların cami içerisinde yaptıkları güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

"Çocukların bulunmasını istiyoruz"

Cami cemaatinden Mehmet Emin Gümüşhan, camiye zarar veren çocukların bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi. Gümüşhan, "Camimizin de etrafının demirlerle örülmesini istiyorum. Camimiz büyük olduğundan çocuklar giriyor. Yaşananlara çok üzüldük ve huzursuz olduk. Çocuklar içeriye camdan girmişler ve bu durum yaşanmış" dedi.

İlyas Topbaş da çocukların bulunarak uyarılmasını istediklerini belirterek, ailelerin de çocuklarına sahip çıkması gerektiğini ifade etti. Topbaş, "Bu tür olayları görünce çok üzülüyoruz" dedi.