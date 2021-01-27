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Kızının eğitimi için internet çeken kekik tarlasına baraka yaptı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde emekli memur Bilal Başol (58), evlerinde internet çekmeyince kızı Rümeysa Nur Başol'un (21) uzaktan eğitimine devam edebilmesi için tarlaya tek odalı baraka yaptı.
 27 Ocak 2021 19:25
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Kızının eğitimi için internet çeken kekik tarlasına baraka yaptı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde emekli memur Bilal Başol (58), evlerinde internet çekmeyince kızı Rümeysa Nur Başol'un (21) uzaktan eğitimine devam edebilmesi için tarlaya tek odalı baraka yaptı.

Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu İç Mekan Tasarım Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Rümeysa Nur Başol, pandemi nedeniyle eğitimine uzaktan eğitimle devam etmek zorunda kaldı. Ancak Türlübey Mahallesi?ndeki evlerinde internet çekmedi. Bunun üzerine kısa süre derslere katılamayan genç kız için babası Bilal Başol, hem yeni bir dizüstü bilgisayar aldı hem de mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki kekik tarlasına tek odalı baraka yaptı. Barakaya elektrik ve su da bağlatttı.

'MİMAR OLMAK İSTİYORUM'

Rümeysa Nur Başol, babasının emeklerini boşa çıkartmayacağını belirterek, Mahallemizde internet çekmiyor. Pandemi döneminde derslerden de geri kalıyordum. Kekik tarlasında internetin çektiğini görünce burada ders çalışmaya başladım. Şimdi tarlaya yaptığımız barakaya gelip, dersleri internet üzerinden rahatlıkla takip edebiliyorum. Beni benden daha fazla düşünen babamın emeklerini, boşa çıkartmayacağım ve mimar olacağım? dedi.

?HER ŞEY KIZIMIN EĞİTİMİ İÇİN'

Kızının meslek sahibi olması için fedakarlık yaptığını söyleyen 2 çocuk babası Bilal Başol, Evde ne yaptıysak internet çekmedi. Kızımın eğitiminden geri kalmasını istemedim. GSM operatörlerinin bile değiştirdim. Ancak yine de olmadı. ?Kızım derslerine rahatça girsin? diye tarlaya yaptığım tek odalı barakanın içine soba da kurdum. Kız çocukları eğitimden geri kalmamalı, ekonomik özgürlüklerini kazanmalıdır. Tüm amacım, kızımın meslek sahibi olması diye konuştu.
DHA
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