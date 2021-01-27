'Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı?' Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
|27 Ocak 2021 19:41
|+Aa- Yazdır
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı?' sorusunu yanıtladı. Özlü, "10 ya da 15 öğrencinin olduğu sınıflarla 50 kişilik sınıfları aynı görmemek lazım. Bu da önemli bir şey bulaştırma açısından. Okul bazlı, kent bazlı değerlendirilmesi gerekir" dedi. Özlü, bu konuyla ilgili 4 tehdidi sıraladı.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.
NTV canlı yayınında konuşan Özlü, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlama ihtimaline ilişkin yöneltilen soru üzerine şunları söyledi:
"10 ya da 15 öğrencinin olduğu sınıflarla 50 kişilik sınıfları aynı görmemek lazım. Bu da önemli bir şey bulaştırma açısından. Okul bazlı, kent bazlı değerlendirilmesi gerekir. Ulusal karar yerine bölgesel bazlı, okul bazlı, hatta fizibilite yapılabilir." Bu konu hakkında bazı uyarılarda bulunan Özlü, bir hekim olduğunu ve okulların açılmasıyla ilgili riskleri anlatacağını belirtti. "Bunlar 'okullar açılmasın', 'geç açılsın' anlamına gelmez. Ben tehlikeyi dile getirmek zorundayım, bu benim sorumluluğum. Ben bu riskleri, olasılıkları konuşurum ama karar verici değilim. Karar verici Milli Eğitim Bakanlığı" diyen Özlü, koronavirüsle mücadelede dört tehdidi şöyle sıraladı:
"Büyük aile yapısı yani çocukların nineleri ve dedeleriyle ilişkisi, kalabalık sınıflar, mutasyonlu virüs ve vaka sayılarının artmış olması."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ankara için bu gece kar ve buzlanma uyarısı
27 Ocak 2021 20:26
|DSÖ: Covid-19'un İngiliz mutasyonu 70 ülkede görüldü
27 Ocak 2021 19:33
|Dezenfektan ve kolonya ihracatında tarihi rekor
27 Ocak 2021 19:29
|Kızının eğitimi için internet çeken kekik tarlasına baraka yaptı
27 Ocak 2021 19:25
|Oyun için camiye giren 5 çocuk ortalığı savaş alanına çevirdi
27 Ocak 2021 19:12
|İstanbul'da yağışlı hava etkili oluyor
27 Ocak 2021 17:32
|'İnaktif aşı, mutasyonlu virüsten en az etkilenecek aşı'
27 Ocak 2021 17:06
|15 bin liraya yenilediler: 30 yaşındaki Serçe uçmaya hazır
27 Ocak 2021 16:04
|Koronayı yendi, iki hafta sonra felç oldu
27 Ocak 2021 13:57
|Polis memuru, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
27 Ocak 2021 13:17