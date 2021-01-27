CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmaları tamamlandı

Çalışmaya gönüllü katılanlara gerçek aşı olup olmadığına yönelik bilgilendirme mesajı gitti. Gönüllülerin 1 yıl süreyle takip edileceği söylenirken, gerçek aşı olmayanlara ise deneye katılma sırasına göre gerçek aşı olmak için çağrılacak.

Ancak Faz-3 çalışmaları sonucunda aşının sağladığı koruyuculuk oranı henüz bilinmiyor.

ÇALIŞMALAR 14 OCAK'TA BAŞLAMIŞTI

Sağlık Bakanlığı, Çin merkezli koronavirüs aşısı CoronaVac'ın yaygın uygulamasına 14 Ocak'ta başladı.

İlk olarak sağlık çalışanlarına, huzurevleri ve bakımevlerindekilere, sırasıyla 90, 85 ve 80 yaş üzerindekilere, eczane çalışanlarına aşı yapıldı.

KORUYUCULUK ORANI İLK OLARAK ARALIK AYINDA AÇIKLANMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında. Bu erken dönem ve bu giderek artacak. Çünkü normalde 40 enfekte olan kişi olduğunda açıklamayı düşündüğümüz bir durumdu. Şu an 29 kişi söz konusu, o nedenle 40 kişi enfekte olduğu döneme kadar bu çalışma devam ediyor olacak. Ve giderek bu oranın daha da yukarı doğru çıkacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Aşının koruyuculuğu için Türkiye'de 91,25. oranı verilirken, Endonezya'da yüzde 65,3; Brezilya'daki Butantan Enstitüsü sonuçlarına göre yüzde 50,4. oranları verilmişti.