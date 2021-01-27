1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmaları tamamlandı

Çin menşeli koronavirüs aşısı CoronaVac'ın Türkiye'de devam eden Faz-3 çalışması tamamlandı. Çalışmaya gönüllü olarak katılanlara gerçek aşı olup olmadıklarına yönelik bilgi mesajı gönderildi.
 27 Ocak 2021 19:55
+Aa- Yazdır
CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmaları tamamlandı

Çalışmaya gönüllü katılanlara gerçek aşı olup olmadığına yönelik bilgilendirme mesajı gitti. Gönüllülerin 1 yıl süreyle takip edileceği söylenirken, gerçek aşı olmayanlara ise deneye katılma sırasına göre gerçek aşı olmak için çağrılacak.

Ancak Faz-3 çalışmaları sonucunda aşının sağladığı koruyuculuk oranı henüz bilinmiyor.

ÇALIŞMALAR 14 OCAK'TA BAŞLAMIŞTI

Sağlık Bakanlığı, Çin merkezli koronavirüs aşısı CoronaVac'ın yaygın uygulamasına 14 Ocak'ta başladı.

İlk olarak sağlık çalışanlarına, huzurevleri ve bakımevlerindekilere, sırasıyla 90, 85 ve 80 yaş üzerindekilere, eczane çalışanlarına aşı yapıldı.

KORUYUCULUK ORANI İLK OLARAK ARALIK AYINDA AÇIKLANMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında. Bu erken dönem ve bu giderek artacak. Çünkü normalde 40 enfekte olan kişi olduğunda açıklamayı düşündüğümüz bir durumdu. Şu an 29 kişi söz konusu, o nedenle 40 kişi enfekte olduğu döneme kadar bu çalışma devam ediyor olacak. Ve giderek bu oranın daha da yukarı doğru çıkacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Aşının koruyuculuğu için Türkiye'de 91,25. oranı verilirken, Endonezya'da yüzde 65,3; Brezilya'daki Butantan Enstitüsü sonuçlarına göre yüzde 50,4. oranları verilmişti.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da tüm etkinlikler 30 gün boyunca yasaklandı
27 Ocak 2021 21:06		 Sinop'ta okullara akademisyenler danışmanlık yapacak
27 Ocak 2021 18:28
Bakanlık, hamsi av yasağını yine uzattı
27 Ocak 2021 17:57		 Bilim Kurulu toplandı! Yazılı açıklama yapılacak
27 Ocak 2021 17:35
Aşılamada 13. gün: Aşı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu geçti
27 Ocak 2021 16:39		 Savcılara uyarı: Sağlık personeline şiddette, ev adreslerini deşifre etmeyin
27 Ocak 2021 15:33
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Berhan Şimşek'e yalanlama
27 Ocak 2021 15:15		 Esnafa, kira destekleri ödenmeye başladı
27 Ocak 2021 14:28
112 çağrı merkezini 5 ayda 8 bin kez aradı, cezayı yedi
27 Ocak 2021 14:27		 Balıkesir'de 2 mahalle karantinaya alındı
27 Ocak 2021 14:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:06 - Şanlıurfa'da tüm etkinlikler 30 gün boyunca yasaklandı21:04 - Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti20:54 - Ankara'da sokaklara bildiriler bırakan kişi yakalandı20:52 - DSÖ: Salgınının sona ermesi aşıların eşit dağıtılmasına bağlı20:50 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü20:47 - Vaka sayısı iki gündür 7 binin üzerinde seyrediyor
20:37 - Türk girişimi Getir, İngiltere'de hizmete başladı20:26 - Ankara için bu gece kar ve buzlanma uyarısı20:11 - Süresiz sözleşmeliler çözüm bekliyor20:05 - Çavuşoğlu: Yunanistan'ın provokasyondan vazgeçmesi lazım20:01 - Ak Parti'li Kurtulmuş: Silahın olduğu yerde demokrasi yoktur19:55 - CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmaları tamamlandı
19:50 - 'Türkiye Sigorta adlı kamu şirketi 5 ayda 2,5 milyar TL kar etti'19:46 - Önünde kuyruk oluşan şifacıya soruşturma19:41 - 'Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı?' Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı19:33 - DSÖ: Covid-19'un İngiliz mutasyonu 70 ülkede görüldü19:29 - Dezenfektan ve kolonya ihracatında tarihi rekor
19:25 - Kızının eğitimi için internet çeken kekik tarlasına baraka yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
2021 KPSS yerleştirme takvimi belli oldu
Erdoğan yanıtladı: Kısıtlamalar kaldırılacak mı?
Bakan Selçuk'tan öğrencilere çağrı: Bu tarihte okulda olun
Youtuber Fariz B. adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı
Hukuk reformunda hakim ve savcılara sosyal medya yasağı
'Mühim olan fiyat değil; ayçiçek yağına ulaşabiliyor olmak!'
Erdoğan açıkladı: Kafe ve restoranlar için destek ödemesi
Öğretmen ve polis karı koca evlerinde ölü bulundu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın, 2002 yılındaki videosu gündem oldu
112 çağrı merkezini 5 ayda 8 bin kez aradı, cezayı yedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
porsuk çayı 2
günün mottosu 1
türbin 1
sizlere ömür 2
melo 1
çift yarık deneyi 2
fiyatların düşürülmesi 1
baharat 3
trabzon ekmek fırını 2
laktoz intoleransı 1
SON İLANLAR
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Koçarlı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 9 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Alanya Alku İktisadi İşletmesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam