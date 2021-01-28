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Sözleşmeli personel için çalışma yürütülüyor

 28 Ocak 2021 00:05
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Ak Parti Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili Cahit Özkan, katıldığı bir televizyon programında süresiz sözleşmeli personelin yaşadığı sorunların çözümü için Maliye Bakanlığı nezdinde bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Özkan konuya ilişkin olarak "Sözleşmeli personelimiz, belirli bir süre çakılı kadro anlayışıyla çalışıldığı için, personel aileleriyle buluşamıyor. Eş durumu tayininden yararnamıyorlar, bazı özlük hakları noktasında da sıkıntılar yaşıyorlar. Bazı birimlerde bakanlıklarda çalışma yaptık, ama bunu sadece bir bakanlık nezdinde değil bütün bakanlıklar bütün kamu personeli nezdinde yeknesak bir düzenlemeyle çözümünü öngörmek üzere Maliye Bakanlığı nezdinde bir çalışma yürütülüyor. İnşallah bu çerçevede, etki analizi tamamlandıktan sonra sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna müjdesi verilecektir." dedi.
Memurlar.Net
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