Ankara için bu gece kar ve buzlanma uyarısı
Ankara'da bu gece kar yağışı, sabaha buzlanma ve don olayı bekleniyor.
|27 Ocak 2021 20:26
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Ankara'da bu gece kar yağışı, sabaha buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ankara'da devam eden yağmurun, gece saatlerinden itibaren yükseklerden başlayarak kar yağışına dönüşmesi ve 2-5 santimetre civarı örtü yapması öngörülüyor.
Özellikle buzlanma ve don olayı nedeniyle başta yüksek kesimler olmak üzere sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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