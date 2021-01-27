Türk girişimi Getir, İngiltere'de hizmete başladı
|27 Ocak 2021 20:37
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10 dakikada hizmet ile sektörde hizmet vermeye başlayan Getir firması Türkiye'den sonra İngiltere'de hizmet vermeye başladı
Türkiye'nin teknolojik girişimi Getir, geçen yıl aldığı 38 milyon dolarlık yatırımın ardından ikinci yatırım turunu geçen hafta yabancı ve yerli fonlardan aldığı 128 milyon dolarla tamamladı. Getir son aldığı yeni yatırımlarla birlikte değerini 5,5 senede yaklaşık 850 milyon dolara çıkardı.
Getir'in CEO'su Nazım Salur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün itibariyle İngiltere'de hizmet vermeye başladıklarını açıkladı.
10 dakikada hizmet sektöründe Getir'in yanı sıra Banabi, istegelsin adlı firmalar da yer alıyor
Getir'imiz Londra'da. Bu iki heceli Türkçe kelimeyi orada da sevdireceğiz. @getir'in bugünlere gelmesini sağlayan tüm kullanıcılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkürler. pic.twitter.com/9jJdQdtay8Nazım Salur (@NazimSalur) January 27, 2021
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