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Türk girişimi Getir, İngiltere'de hizmete başladı

Pandemi ile birlikte en önemli sektörlerden birisi haline gelen ve sektöre ilk giren firma olan Getir aldığı yatırım sonrasında büyüyerek İngiltere'de hizmet vermeye başladı.
 27 Ocak 2021 20:37
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Türk girişimi Getir, İngiltere'de hizmete başladı

10 dakikada hizmet ile sektörde hizmet vermeye başlayan Getir firması Türkiye'den sonra İngiltere'de hizmet vermeye başladı

Türkiye'nin teknolojik girişimi Getir, geçen yıl aldığı 38 milyon dolarlık yatırımın ardından ikinci yatırım turunu geçen hafta yabancı ve yerli fonlardan aldığı 128 milyon dolarla tamamladı. Getir son aldığı yeni yatırımlarla birlikte değerini 5,5 senede yaklaşık 850 milyon dolara çıkardı.

Getir'in CEO'su Nazım Salur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün itibariyle İngiltere'de hizmet vermeye başladıklarını açıkladı.

10 dakikada hizmet sektöründe Getir'in yanı sıra Banabi, istegelsin adlı firmalar da yer alıyor
Memurlar.Net
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