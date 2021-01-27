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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
 27 Ocak 2021 20:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Musk görüşmesinde, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

Anadolu Ajansı
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