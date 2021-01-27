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Ankara'da sokaklara bildiriler bırakan kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, başkentte bazı sokaklara halkı kin ve düşmanlığa sevk edici bildiriler bırakan kişinin İstanbul'da gözaltına alındığını duyurdu.
 27 Ocak 2021 20:54
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Ankara'da sokaklara bildiriler bırakan kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, başkentte bazı sokaklara halkı kin ve düşmanlığa sevk edici bildiriler bırakan kişinin İstanbul'da gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"16 Ocak 2021 günü Mamak ilçesi Misket Mahallesi'nde binalara ve evlerin kapılarına, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici mahiyette bildiriler bırakan A.T. yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli, Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir."
Anadolu Ajansı
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