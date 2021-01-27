Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.
|27 Ocak 2021 21:04
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