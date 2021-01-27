1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
 27 Ocak 2021 22:08
+Aa- Yazdır
Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığına işaret edilen açıklamada, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Bankanın varlık alımıyla ilgili sözlü yönlendirmesinde değişikliğe gitmeyen Fed'in, bu politikanın, hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere toplam 120 milyar dolar olarak maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene kadar devam edeceği bildirildi.

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik faaliyet ve istihdamın toparlanma hızının son aylarda yavaşladığını belirterek, ekonominin gidişatının aşılamadaki ilerleme de dahil olmak üzere büyük ölçüde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine bağlı olacağını bildirdi.

Fed'den yapılan açıklamada, bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlılığı yinelenerek, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin destekleneceği vurgulandı.

Ekonomik faaliyet ve istihdamın toparlanma hızının son aylarda yavaşladığına işaret edilen açıklamada, zayıflayan talep ve petrol fiyatlarında önceden yaşanan düşüşlerin tüketici enflasyonunu düşürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, genel finansal koşulların ekonomi için destekleyici olmaya devam ettiği ifade edildi.

Ekonominin gidişatının aşılamadaki ilerleme de dahil olmak üzere büyük ölçüde virüsün seyrine bağlı olacağı vurgulanan açıklamada, devam eden halk sağlığı krizinin ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği ve ekonomik görünüm için önemli riskler oluşturduğu aktarıldı.

Açıklamada, komitenin uygun para politikası duruşunu değerlendirirken, gelen bilgilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceği belirtilerek, bankanın hedeflerine ulaşılmasını geciktirebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda para politikası duruşunu uygun şekilde değiştirmeye hazır olacağı kaydedildi.

Öte yandan Fed'den yapılan bir diğer açıklamada komitenin Fed Başkanı Jerome Powell'ın 27 Ağustos'ta açıkladığı para politikası stratejisinde benimsediği yeni yaklaşımı onayladığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Caşın: Yunanistan silahlanmaktan vazgeçmiyor
27 Ocak 2021 22:29		 Kentsel dönüşüm projelerinde 'İslami fon' önerisi
27 Ocak 2021 21:41
Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti
27 Ocak 2021 21:04		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü
27 Ocak 2021 20:50
Vaka sayısı iki gündür 7 binin üzerinde seyrediyor
27 Ocak 2021 20:47		 Çavuşoğlu: Yunanistan'ın provokasyondan vazgeçmesi lazım
27 Ocak 2021 20:05
Ak Parti'li Kurtulmuş: Silahın olduğu yerde demokrasi yoktur
27 Ocak 2021 20:01		 'Türkiye Sigorta adlı kamu şirketi 5 ayda 2,5 milyar TL kar etti'
27 Ocak 2021 19:50
Yüksek İstişare Kurulu, Beştepe'de toplandı
27 Ocak 2021 17:38		 AK Parti'li Özkan: 128 kanunda değişiklik öngörülüyor
27 Ocak 2021 17:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:29 - Prof. Dr. Caşın: Yunanistan silahlanmaktan vazgeçmiyor22:14 - Biden'dan flaş karar! BAE'ye F-35 satışı askıya alındı22:08 - Fed faiz kararını açıkladı21:41 - Kentsel dönüşüm projelerinde 'İslami fon' önerisi21:33 - 'Yarın 75 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlanacak'21:06 - Şanlıurfa'da tüm etkinlikler 30 gün boyunca yasaklandı
21:04 - Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti20:54 - Ankara'da sokaklara bildiriler bırakan kişi yakalandı20:52 - DSÖ: Salgınının sona ermesi aşıların eşit dağıtılmasına bağlı20:50 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü20:47 - Vaka sayısı iki gündür 7 binin üzerinde seyrediyor20:37 - Türk girişimi Getir, İngiltere'de hizmete başladı
20:26 - Ankara için bu gece kar ve buzlanma uyarısı20:11 - Süresiz sözleşmeliler çözüm bekliyor20:05 - Çavuşoğlu: Yunanistan'ın provokasyondan vazgeçmesi lazım20:01 - Ak Parti'li Kurtulmuş: Silahın olduğu yerde demokrasi yoktur19:55 - CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmaları tamamlandı
19:50 - 'Türkiye Sigorta adlı kamu şirketi 5 ayda 2,5 milyar TL kar etti'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
2021 KPSS yerleştirme takvimi belli oldu
Erdoğan yanıtladı: Kısıtlamalar kaldırılacak mı?
Bakan Selçuk'tan öğrencilere çağrı: Bu tarihte okulda olun
Youtuber Fariz B. adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı
Hukuk reformunda hakim ve savcılara sosyal medya yasağı
'Mühim olan fiyat değil; ayçiçek yağına ulaşabiliyor olmak!'
Erdoğan açıkladı: Kafe ve restoranlar için destek ödemesi
Rasim Ozan Kütahyalı'nın, 2002 yılındaki videosu gündem oldu
Öğretmen ve polis karı koca evlerinde ölü bulundu
112 çağrı merkezini 5 ayda 8 bin kez aradı, cezayı yedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evelik 1
zilleri taktı 3
Şiir yazan erkek 2
tc kimlik numarası okunuş şekilleri 3
çift yarık deneyi 2
nasihat 3
anafor 2
kulakların pasını silmek 2
1837837 2
albatros 2
SON İLANLAR
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Koçarlı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi 9 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Alanya Alku İktisadi İşletmesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam