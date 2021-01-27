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Prof. Dr. Caşın: Yunanistan silahlanmaktan vazgeçmiyor

Yunanistan ile kıta sahanlığı, hava sahası, adaların silahlandırılması ve kara suları gibi konularda yıllardır süren sorunların aslında 2 saatte çözülebileceğini söyleyen Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, önemli değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Caşın, "Türkiye hukuki çözüme hazır ama Yunanistan silahlanmaktan vazgeçmiyor. Yunanistan iyi niyetli ve hakkaniyetli olursa bu sorunlar çözülür ama muazzam derecede silahlanıyor. 22 adanın 18'i silahlandırıldı. Türkiye, Yunanistan'ın düşmanı değil, hukuktan ve hakça çözümden yanadır" dedi.
 27 Ocak 2021 22:29
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Türkiye ve Yunanistan heyetleri, iki ülke arasında kronikleşen sorunları konuşmak amacıyla yaklaşık 5 yıl aradan sonra yeniden başlayan istikşafi görüşmeleri için bir araya geldi. Sona eren görüşmeyi değerlendiren Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Yunanistan ile kıta sahanlığı, hava sahası, adaların silahlandırılması ve kara suları gibi yıllardır devam eden sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE, YUNANİSTAN'IN DÜŞMANI DEĞİL"

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların Kıbrıs da dahil olmak üzere 2 saat içerisinde çözülebileceğini belirten Prof. Dr. Caşın, "Ama Yunanistan iyi niyetli ve hakkaniyetli olursa. Türkiye, Yunanistan'ın düşmanı değil. Ortada paylaşım kavgası var ama kavgayı Yunanistan çıkarıyor. Ege Denizi'nin yüzde 80'ine sahip olmak istiyorlar, bu Türkiye için kabul edilemez" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ARAMA ÇALIŞMALARI ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN"

Yunanistan'ın Ege Denizi ve Akdeniz'e hakim olmak istediğini vurgulayan Prof. Dr. Caşın, "Türkiye'nin Doğa Akdeniz'de 240 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı var. Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin, münhasır ekonomik bölge konusunda anlaşmazlığa düşen tarafların müzakere yoluyla çözülmesini kapsayan maddeleri bulunuyor. Müzakere olmazsa yargıya gidilmesi gerekir. Yunanistan'ın ilan ettiği münhasır ekonomik bölge sınırlarıyla Türkiye'ninki çatışıyor. Türkiye'nin arama çalışmaları uluslararası sularda yapıyor ve hukuka uygundur" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DÖRT BİR TARAFTAN KAPATILMAK İSTENİYOR"

Yunanistan'ın muazzam derecede silahlandığını söyleyen Prof. Dr. Caşın, "Midilli, Limmi, Sakız ve Meis Adası silahlandırma listesinde yer alıyor. AB ile Amerika'yı yanına alarak Türkiye'yi sıkıştırmak istiyor. Türkiye'nin Libya ile yaptığı münhasır ekonomik bölge anlaşması Yunanistan'ın planlarını boşa çıkarmıştır. Türkiye'yi dört bir taraftan kapatmak istiyor, uluslararası hukuk açısından bu kabul edilemez" dedi.

"ASIL MESELE DOĞRU AKDENİZ'DEKİ GAZ VE PETROLDÜR"

Sorunların hukuken çözülebileceğini belirten Prof. Dr. Caşın, "Asıl mesele Doğru Akdeniz'deki gaz ve petroldür. Yunanistan, Amerika ve Fransa'yı yanına alarak bize karşı silahlanıyor. Savunma harcamasını artırdı, bu görülmüş bir şey değil. Ordusundaki asker sayısını da artırıyor. Haksız bir şekilde bize uçak vermeyen Amerika, Yunanistan'a veriyor. Onlara karşı ciddi anlamda ABD desteği var. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de Yunanistan'ın yanında yer alıyor. Türkiye'yi Ege ve Akdeniz'de hapsetmek gibi planları var. Türkiye, çatışmanın olmasını istemediği için istikşafi görüşmelerini yapılmasından yana" diye konuştu.

BU KADAR SİLAHI NE YAPACAKLAR?

ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne 50 adet F-35 verdiğini hatırlatan Prof. Dr. Caşın, "İki ülke askeri anlaşma yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri uçakları Kıbrıs'a ve Girit'e inip Türkiye'ye karşı cephe oluşturdu. Yani Türkiye'ye karşı ittifak var. Yunanistan ile NATO'da müttefikiz, bu kadar silahı ne yapacaklar? Anadolu'yu istila mı edecekler. 22 adanın 18'inde silah var. Sürekli de tatbikat yapılıyor. Tatbikatları diğer devletleri yanına alarak gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

EGE'DEKİ KARASULARINI 12 MİLE ÇIKARMA TEŞEBBÜSÜ SAVAŞ SEBEBİDİR

İsrail pilotlarının Yunanistan'a eğitim verdiğini aktaran Prof. Dr. Caşın, "Ayrıca Rumlar, AB ile mültecileri takip etmek için insansız hava araçlarını adalara yerleştirdi ama bunlar silahlı bir hale de getirilebilecek. Ege'deki Türk ordusu için büyük bir tehdit oluşturuyor. Karşımızda Yunanistan, İsrail ittifakı oluşuyor. Buna Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ı da dahil edersek ciddi bir blokaj var. Biz Yunanlılara Ege'deki zenginlikler paylaşmayı teklif ediyoruz. Her türlü müzakereye açığız. Aynı kültürü ve coğrafyayı paylaşıyoruz. Türkiye, Yunanistan'a taviz vermez, tavrı aynıdır. Ege'deki karasularını 12 mile çıkarma teşebbüsü savaş sebebidir. Çünkü Türkiye bunu kabul edemez. Yunanistan'ın Adriyatik'teki kara sularını 12 mile çıkarması Ege için geçerli değildir" dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Caşın, "533 deniz miliyle Anadolu kıtası, Doğu Akdeniz ve Ege adalarına hakim ülkedir. Deniz hukukunda adaların seyrüsefer serbestisini kapatmama ilkesi esastır. Yunanistan 12 mil ile Ege'yi Türkiye'nin savaş uçakları ve gemilerine kapatmak istiyor. Bu durum Karadeniz'e kıyı devletler Rusya, Bulgaristan, Romanya gemileri içinde geçerlidir. Yani sadece Türkiye değil bu ülkelerde olumsuz etkilenecek bu uluslararası aykırıdır" ifadelerini kullandı.

"SORUNLARI MASADA ÇÖZMEK ZORUNDAYIZ"

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Yunanistan ile Türkiye, sorunları aynı masada oturup çözmek zorundadır. Türkiye hukuktan ve hakça çözümden yanadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz'e kıyısı olan bütün devletleri Akdeniz Konferansı'na davet etti. Bu konferansa Rumları da bekliyoruz. İki müttefik ülke olarak oturup çözmek lazım böyle silahlanmak çocuklarımızın ekmeğinden çalmaktır" diye konuştu.
DHA
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