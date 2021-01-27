Kavgada silahlar konuştu, arabayla önüne geleni ezdi
|27 Ocak 2021 23:16
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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 4 üvey kardeş ile babaları Mahmut Kılınç yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Kılınç'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, akrabalar arasında çıkan ve 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir aracın kalabalığın arasına dalıp 2 kişiyi ezdiği, kurşunların hedefi olan bir kişinin de yere yığıldığı görülüyor. Olay öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi 867'nci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından taraflar silahlı taşlı sopaya tutuştu. Olayda M.K., M.K., H.K., V.K. ve Ş.M. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan M.K. ve M.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hızla grubun arasına dalan araç 2 kişiyi ezdi Kızıltepe'de yaşanan kavga, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir grubun kaçıştığı, arkadan gelen bir aracın da grubun arasına dalıp 2 kişiyi ezdiği görülüyor. Grupta bulunanlarda biri arkadan pompalı tüfeği araçtakilere doğrultup sıkarken, araçtan inenlerin de şahsı silah ve sopayla kovaladığı görüntülere yansıyor. Karşı tarafın da karşılık vermesi ile çıkan çatışmada, bir kişi kurşunların hedefi olarak yere yığıldığı görülüyor. Polisin olayla ilgili başlattığı incelemenin sürdüğü kaydedildi.
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