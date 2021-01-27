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Metrobüste tekmeli yumruklu kavga kamerada
İstanbul'da metrobüste vatandaşlar arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga sırasında kadınların ve çocukların arada kaldıkları görüldü.
|27 Ocak 2021 23:28
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İstanbul'da metrobüste vatandaşlar arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga sırasında kadınların ve çocukların arada kaldıkları görüldü.
Olay, bugün akşam saatlerinde yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan ve çok sayıda kişi tarafından paylaşılan görüntülerde metrobüs içerisinde iki grubun tekmeli yumruklu kavga ettikleri görüldü. Kavgada kadınlar ve çocuklar arada kaldı. Kadınların ve çocukların çığlıkları ise görüntüye yansıdı. Kavganın devamında ne yaşandığı ise bilinmiyor.
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