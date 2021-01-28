Kar gören Muğlalılar Corana'yı unuttu
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin şehir merkezine çok nadir yağan kar lapa lapa yağınca Muğlalılar soluğu evlerinin bulunduğu sokak ve caddelerde aldı.
|28 Ocak 2021 02:00
|+Aa- Yazdır
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin şehir merkezine çok nadir yağan kar lapa lapa yağınca Muğlalılar soluğu evlerinin bulunduğu sokak ve caddelerde aldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde yağan karın keyfini çıkaran Muğlalılardan bazıları caddelerde müzik eşliğinde kar keyfi yaşandı. Corona virüsü unutan vatandaşlar caddeyi boydan boya kartopu alanına çevirirken, araçtan yapılan müzik yayınına eşlik ederken, diğer tarafından kartopu oynadılar.
Müzik eşliğinde oynayan vatandaşlardan çoğunda maske bulunurken, bazı vatandaşlar maske takmayı unuttu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İsveç'te kaybolan Türk asıllı subaydan 3 aydır haber alınamıyor
28 Ocak 2021 00:23
|Ankara için bu gece kar ve buzlanma uyarısı
27 Ocak 2021 20:26
|'Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı?' Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
27 Ocak 2021 19:41
|DSÖ: Covid-19'un İngiliz mutasyonu 70 ülkede görüldü
27 Ocak 2021 19:33
|Dezenfektan ve kolonya ihracatında tarihi rekor
27 Ocak 2021 19:29
|Kızının eğitimi için internet çeken kekik tarlasına baraka yaptı
27 Ocak 2021 19:25
|Oyun için camiye giren 5 çocuk ortalığı savaş alanına çevirdi
27 Ocak 2021 19:12
|İstanbul'da yağışlı hava etkili oluyor
27 Ocak 2021 17:32
|'İnaktif aşı, mutasyonlu virüsten en az etkilenecek aşı'
27 Ocak 2021 17:06
|15 bin liraya yenilediler: 30 yaşındaki Serçe uçmaya hazır
27 Ocak 2021 16:04