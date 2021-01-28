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'2 bin antrenör alımı yapacağız'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu "Üst düzey sporcular yetiştirmek için spor bilimi verilerinin etkin bir şekilde kullanılması gerekir. Artık elit sporcu gelişimini sadece şansa bırakamayız. Bu amaçla nitelikli antrenörler yetiştirmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda 2 bin antrenör alımı yapacağız, yazışmaları devam ediyor. Sözümüz söz." ifadelerini kullandı.
 28 Ocak 2021 03:55
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'2 bin antrenör alımı yapacağız'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere "Yer göster, pota yapalım" çağrısı yaptı. Bakan Kasapoğlu, Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada başlatılan "Yer göster, pota yapalım" projesinin oldukça ilgi gördüğünü aktaran Kasapoğlu, "İnanılmaz talepler geldi. Şimdi haftalık toplantılar yapacağım ve talepleri yerine getireceğiz. Mesela, 'Okulumuza bir futbol sahası yapın', deniliyor, 'İhtiyaç varsa tamam yapacağız' diyoruz. 'Yer göster, pota yapalım' projemiz var. 10 bin pota projesi. Şu ana kadar 2 bin 500 civarında pota kurduk." dedi. Kasapoğlu, il ve ilçelerde futbol, basketbol ve yüzme okulları açacaklarını aktararak "Talebe göre de bunları geliştireceğiz. Salgın sonrasını beklemiyoruz, şu anda mutfak çalışması devam ediyor. Milli takımlara da alt yapı oluşturulmuş olacak." şeklinde konuştu. Spor yasası hakkında da bilgi veren Bakan, şunları söyledi: "Spor yasasının vakti geldi. Şu an Meclis'te. Sporumuzu disipline edecek bir çalışma. Kulüpleri, federasyonları şeffaflığı sağlayacak, yönetim ahlakını güçlendirecek, sorumluluk anlayışını güçlendirecek. Herkes yaptığından sorumlu olacak. Bu işin özü."

ÜNİVERSİTELİLERİN YURTLARI HAZIR
Üniversitelerin açılması halinde yurtların hazır olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, "Yurtları, sürekli dezenfekte ediyoruz. Odada kalacak öğrenci sayısını planladık. Ayrıca, yurtlarda depreme dayanıklılık analizleri yapıldı. Depreme elverişli olmayanları boşalttık. Bazı yurtları yeniden inşa ettik, ve bazı inşaatlar da devam ediyor. Yurtları artık kampüslere yapıyoruz. Üniversitelerden yer alıyoruz, orada yurdu inşa ediyoruz. Çünkü gençler, kampüste olduğu müddetçe, yol parası vermeyecek, zaman kaybetmeyecek. Kampüslerde yurtların inşa edilmesi güvenlik açısından da önemli." şeklinde konuştu.

SPOR TURİZMİNDE MARKA OLACAĞIZ
Spor turizmi konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Normal bir turist 3 lira bırakıyorsa, spor turizmi için gelen turist 6 lira bırakıyor. Türkiye'nin alt yapısı var. Golf turizminden kayak turizmine, futboldan tenise kadar her türlü alt yapımız var. Spor turizmi konusunda bir çalıştay düzenleyerek farkındalık oluşturmak istedik. "Sporturkey" diye sosyal medya çalışmamız var. Türkiye'de keşfedilmemiş yerler var. Mesela Kaş, dalış açısından mükemmel bir yer. Trabzon, Rize tarafında keşfedilmemiş kış turizmi yerleri var. Antalya'daki futbol kamp alanları mükemmel. Kızılcahamam'a futbol kampı alanı inşa edeceğiz. Ankara'yı güreş eğitim ve kamp merkezi yapacağız. Spor turizminde dünyanın faydalanacağı bir yer olacak. Yaptığımız tesisler hem halka hem de turiste hizmet edecek. Ülkemizi spor turizminde bir marka haline getirmek istiyoruz. Spor turizminin gelişmesi ve çeşitlenmesiyle, ülkemiz küresel spor ekonomisindeki payını artıracaktır" dedi.

GELİN, TESİSLERİ GECE GÜNDÜZ KULLANIN
"Türkiye'de güçlü spor kültürü yok" diyen Kasapoğlu, şunları söyledi: "Türkiye'de henüz spor kültürü oluşmuş değil. Yapacağımız çalışmalarla, gençlerle, kadınlarla bu kültürü oluşturmalıyız. Kadın odaklı spor, diyorum. Çünkü kadınları bu işin içine kattığımız zaman gelişim hızlanıyor. Tesis var. Her zaman 'gelin tesisleri gece gündüz kullanın' çağrısı yapıyorum. Tesisler daha çok kullanılsın istiyoruz. Spor kültürünü geliştirmemiz lazım. Ailede spor bilinci oluşturmamız gerekiyor. Ailede abisi yapıyorsa, kardeşi de ilgi duyuyor."

2 BİN ANTRENÖR ALIMI YAPACAĞIZ
"Amatör futbolcularla ilgili süreci başlattık. Onlarla ilgili kitapçık bastırıyoruz. Bu bahar döneminde o ligler oynanmaya başlayacak." bilgisini veren Kasapoğlu, "Üst düzey sporcular yetiştirmek için spor bilimi verilerinin etkin bir şekilde kullanılması gerekir. Artık elit sporcu gelişimini sadece şansa bırakamayız. Bu amaçla nitelikli antrenörler yetiştirmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda 2 bin antrenör alımı yapacağız, yazışmaları devam ediyor. Sözümüz söz." ifadelerini kullandı.

Bağımlılıkla mücadele bakanlığıyız
Spora yönelik yapılan tüm çalışmaların aslında bağımlıkla mücadele olduğunun altını çizen Kasapoğlu, "Bu bakanlık başlı başına, uyuşturucu ile mücadele bakanlığıdır. Yaptığımız her faaliyet, uyuşturucuya darbedir. Sadece uyuşturucu ile mücadele değil, tüm sorunların ilacı aslında spordur. İnsanları ne kadar çok spora teşvik edersek, o kadar az hasta olur, her türlü bağımlılıktan kurtulur. Sağlık yatırımlarını minimize etmenin de ilacı burada." dedi.

30 bin süper yetenek keşfedildi
Genç yetenekleri keşfetmeye devam ettiklerini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Şu an faal sporcu sayımız 3 milyon 948 bin 383. Bunu 2021 yılında daha yukarılara taşımak zorundayız. Yetenek Taraması Projesi ile yarınların şampiyonlarını şansa bırakmadan en güçlü şekilde yetiştireceğiz. Önemli bir projemiz de 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın'. Dediğim gibi, yetenek taraması eğitimleri devam ediyor, okullar açıldığında taramalara devam edeceğiz. 1 milyon 300 bin genç tarandı. İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri tarandı. 100 bini yetenekli, 30 bini çok yetenekli. Çocukları 10 parametreden ölçüyoruz. Koşması, sıçraması, esnekliği gibi bilimsel ölçümler yapılıyor. Bir başka deyişle artık ülkemizde elit sporcu gelişimini şansa bırakmıyoruz." dedi.

Kamplarımız tematik olacak
Bakan Kasapoğlı, gençlik kamplarının artık tematik düzenleneceğini söyledi. Kasapoğlu, "Gençlik kamplarımız ülkemizin dört bir yanına dağılmış vaziyette. Bu kampları tematik olarak düzelenleme kararı aldık. Salgın nedeniyle geçen yıl başlatamadık ama bu yıl hayata geçireceğiz inşallah. Örneğin gençlere yönelik bilim kamplarımız; fizik, kimya, biyoloji, tarım, edebiyat, sinema ve medya gibi tematik kamplarımız başlayacak." müjdesini verdi.
Yeni Şafak
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