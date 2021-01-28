Üniversitesinin final sorusunda Erdoğan'a yönelik cümleler dikkat çekti.
|28 Ocak 2021 03:59
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Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisinin siyasi içerikli final soruları, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra tepki çekti.
Sosyal medyada paylaşılan sorularda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Tayyip" adıyla bahsedilerek, üniversite ruhuna yakışmayan, ciddiyetten uzak ifadeler yer aldı.
"TAYYİP'E SOR" ŞIKKI
İngilizce ağırlıklı Ekonomiye Giriş dersinin finalinden olduğu anlaşılan sorularından birinde, "Ayakkabı almak istiyorsun ancak çok pahalı. Ne anlama gelir?" sorusunun cevaplarından birinde "Tayyip'e sor" şıkkı yer alıyor.
"EN İYİSİNİ TAYYİP BİLİR"
Bir diğer soruda da "Küçük bir ticaret kasabasında herkes fındık yetiştiriyor. Kimi refahı serbest ticaret ile yükselir" sorusunun şıklarında birinde de "Tayyip her zaman kazanır" ifadesi yer alıyor.
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