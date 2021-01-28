Böyle giderse yok olacaklar! 50 yılda yüzde 71 azalma...
|28 Ocak 2021 04:06
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Ünlü gezi ve doğa dergisi National Geographic'de yer alan makalede, aşırı avlanma nedeniyle açık denizlerdeki birçok canlı çeşidinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu vurgulandı.
Kanada Simon Fraser Üniversitesinden bilim insanları Nicholas Dulvy ve Nathan Pacoureau tarafından kaleme alınan makalede, okyanuslarda yaşayan 31 köpek balığı ve vatoz türünün incelendiği kaydedildi.
Makalede, söz konusu türlerin popülasyonunda 1970'ten bu yana yüzde 71 azalma tespit edildiğinin altı çizilerek bu canlıların mevcut hızda yok olmasının devam etmesi halinde 10 ila 20 yılda tamamen tükenebileceği uyarısı yapıldı.
1970'ten beri balıkçılığın 18 kat arttığına dikkat çekilen makalede, ekolojik dengenin korunması, türlerin geri kazanımı ve sürdürülebilir bir balıkçılık için devletlerin katı düzenlemeler yapması gerektiği çağrısında bulunuldu.
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