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Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yağun kar (20-50 cm), Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde olması başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak Antalya'yı Konya'ya bağlayan geçitlerde yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 28 Ocak 2021 06:30
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Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Erzurum, Ağrı, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara ile iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri, Marsin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde kuvvetli(21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yağun kar (20-50 cm), Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde azalacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette; Marmara'nın kuzeyi, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yağun kar (20-50 cm), Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde olması başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak Antalya'yı Konya'ya bağlayan geçitlerde yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ: Yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri, Marsin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Memurlar.Net
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