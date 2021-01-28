HDP'de 100 bin fotoğraflık terör arşivi çıktı
|28 Ocak 2021 07:05
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HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve eş başkan Dilan Kılıç'ın terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltında sorguları sürerken, terör örgütü bağlantılarına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında ele geçirilen dijital materyallerde PKK/KCK tarafından kurulan örgüt uzantısı TAK içinde faaliyet gösteren teröristlerin fotoğrafları da dahil yaklaşık 100 bin fotoğraflık bir arşiv bulundu. Arşivde öldürülen teröristlerin adres bilgilerinin de yer aldığı tespit edildi.
MATERYALLER TAK'A AİT
- Önceki CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin dezenfeksiyon işlemleri için girdiği HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı, adeta örgüt evini andırıyordu. Duvardaki terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sosyal medyada da büyük tepki görmesi üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılıktan alınan arama kararı doğrultusunda TEM şube ekiplerinin baskın düzenlediği ilçe binasından, adeta terörist arşivi çıktı. Polis ekiplerince el konulan dijital malzemelerin birinde terör örgütü PKK'nın uzantısı TAK üyelerine ait fotoğrafları da içeren arşiv ele geçirildi.
AİLELERİNE YARDIM YAPILIYOR
Elde edilen bilgilerde, HDP içinde faaliyet gösteren Sosyal Hizmetler Birimi'nden ölen teröristlerin ailelerine bayram, düğün ve cenaze gibi merasimlerde para yardımında bulunulduğu bilgilerin ele geçirildiği belirtildi.
Aybike Eroğlu
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