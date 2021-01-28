1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşte Sincar'ı bitirme operasyonu

Sincar'a operasyon için dört senaryo öne çıkıyor. Savunma ve güvenlik uzmanı Mithat Işık "Sincar'ın terörden kesinlikle temizlenip kontrol altına alınması lazım. Yoksa ABD'nin, Suriye ve Irak arasında bir terör koridoru entegre etme amacı var" dedi
 28 Ocak 2021 06:50
+Aa- Yazdır
İşte Sincar'ı bitirme operasyonu

Terör örgütünün ikinci Kandil'i olarak bilinen Sincar'a Irak hükümeti ile muhtemel bir ortak operasyon için son dönemde Bağdat'la askeri temaslar yoğunlaştı. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulüsi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in geçtiğimiz hafta Bağdat'a giderek temaslarda bulunmasının ardından gözler bir defa daha Sincar'a çevrildi. Edinilen bilgiye göre Ankara, Bağdat'a "Bu işi uzatmayalım" mesajı verirken Sincar'ın terörden temizlenmesi için dört öneri sunuldu. İlk olarak Türkiye ile Irak'ın müşterek bir operasyon yapması, ikinci olarak Irak'ın operasyon yapması Türkiye'nin havadan desteklemesi, üçüncü olarak Erbil ile Bağdat'ın birlikte operasyon yapması son olarak da Türkiye'nin tek başına operasyon yapması teklifinde bulunuldu.

IŞIK: SİNCAR'I KONTROL ETMELİYİZ

Daha önce Kuzey Irak'ta görev yapan savunma ve güvenlik uzmanı emekli kıdemli Albay Mithat Işık'a göre Sincar'a operasyon vakit kaybedilmeden yapılmalı. Gazetemize değerlendirmelerde bulunan Işık "Bu güne kadar Irak hükümeti, ABD'nin de etkisi ile Türkiye'nin bölgede operasyon yapmasını istemedi. Operasyona sıcak bakmayan Bağdat, TSK'nın Sincar'a kalıcı olacağından çekiniyor. Ama Türkiye öyle ya da böyle Sincar'da bir operasyon yapılmasını istiyor" dedi. Türkiye'nin Sincar konusunda açık ve net olduğunu söyleyen Mithat Işık "Sincar'ın terörden kesinlikle temizlenip kontrol altına alınması lazım. Yoksa ABD'nin, Suriye ve Irak arasında bir terör koridoru entegre etme amacı var" diye konuştu.

"ABD, DÜŞECEĞİNİ ANLADI"

ABD'nin, TSK'nın Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonları gördüğünü ve bu işin Kandil'e kadar uzayacağını anladığını ifade eden Işık "ABD, Kandil'in etkisiz hale getirileceğini düşünüyor. Buna alternatif olarak ikinci bir Kandil'i; yani Sincar'ı hazırlamak istiyor. Sincar, PKK/YPG unsurlarının, Irak'tan Suriye'ye, Suriye'den Irak'a geçişleri kontrol ettikleri bölgeye en hakim arazi. Sincar, PKK terör örgütünden temizlediği takdirde PKK'nın Suriye ile Irak arasında geçişkenliği engellenecek. Böylece PKK, hem Suriye'de dar bir alana sıkışacak hem de Irak'ta barınamaz durma gelecek" değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Irak'ın şu anda ordusunun yok denecek düzeyde olduğunu söyleyen Işık, "ABD, Irak ordusunu doğru dürüst eğitim verip teşkilatlandırmadı. İkincisi, İran destekli Haşdi Şabi örgütünün Irak ordusuna dahil olmasından rahatsız. Türkiye bu konuda da Irak'a 'Ordunuzu eğitelim' teklifinde bulunuyor" dedi.

SELÇUK BÖKE
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
HDP'de 100 bin fotoğraflık terör arşivi çıktı
28 Ocak 2021 07:05		 FETÖ tehlikesi geçmedi, hala sızıyorlar
28 Ocak 2021 06:44
Balıkesir merkezli DAEŞ operasyonu: 126 gözaltı
27 Ocak 2021 16:23		 FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı
27 Ocak 2021 15:09
Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 20 şüpheli itirafçı oldu
27 Ocak 2021 14:34		 Yılbaşı Gecesi yakalanan terörist Kırmızı Bültenle Aranan DEAŞ'lı çıktı
27 Ocak 2021 13:24
Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
27 Ocak 2021 12:11		 HDP'li vekilin delilleri yok etmek için aldığı telefonda örgütsel yazışmalar çıktı
27 Ocak 2021 11:33
MİT'e geçen yıl terör örgütlerine yönelik 23 bin ihbar geldi
27 Ocak 2021 11:16		 Öldürülen teröristlerin ailelerine para aktarılmış
27 Ocak 2021 10:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:59 - İstanbul'da her mahalle ayrı bir 'getto' oldu07:56 - Raylı sistemin verimli topraklara kurulmasına çiftçilerden itiraz07:53 - İkinci doz için ayrılan aşılar devreye girdi07:51 - İlk görüşmede pozisyonlar korundu07:47 - Reform paketleriyle rota AB'ye dönecek07:40 - Pandemide şikayetler patlama yaptı
07:36 - 42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içine ormanlık alanda bulundu07:32 - Samsun'da sanayi sitesinde iş yerleri alev alev yanıyor07:25 - Denizciler 'güvenlik ve yıpranma hakkı' istiyorlar07:15 - 2021 yılının ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi07:10 - Koronavirüs psikolojimizi bozdu07:05 - HDP'de 100 bin fotoğraflık terör arşivi çıktı
06:50 - İşte Sincar'ı bitirme operasyonu06:44 - FETÖ tehlikesi geçmedi, hala sızıyorlar06:30 - Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı06:15 - Spor yasasının vakti geldi04:09 - Teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
04:07 - Aden Körfezi tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personel için çalışma yürütülüyor
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Üniversitesinin final sorusunda Erdoğan'a yönelik cümleler dikkat çekti
Dava açıp hak aramak hem %20 pahalandı hem de artış erken oldu
FETÖ tehlikesi geçmedi, hala sızıyorlar
İsveç'te kaybolan Türk asıllı subaydan 3 aydır haber alınamıyor
'2 bin antrenör alımı yapacağız'
28 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
Kar gören Muğlalılar Corana'yı unuttu
42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içine ormanlık alanda bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
albatros 2
melo 1
babasının mezarı başında 2
her yerde sözlük konusu görmek 1
enişten yoksa eşşeğinde mi yok 1
ılılılılılılılılılılılılı 2
24.01.2021 y.malatyaspor vs galatasaray maçı 1
zemheri 1
trabzon ekmek fırını 2
laktoz intoleransı 1
SON İLANLAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli 6 mühendis alacak
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Gölmar Geçici 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaydeğirmeni Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Yazması Turizm 14 İşçi Alacak
Tokat Sulusaray SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Osmaniye Ellek Belediyesi 15 İşçi Alacak
Manisa SYDV 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam