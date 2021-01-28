2021 yılının ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi
|28 Ocak 2021 07:15
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NASA'ya bağlı astronotlar 2021 yılının ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. NASA tarafından yapılan açıklamada, Astronot Mike Hopkins'in ve Astronot Victor Glover'ın yörüngede yer alan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çıkarak yüksek teknoloji laboratuvarından biri olan ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından üretilen Columbus Laboratuvarı'na uzay yürüyüşü yaptığı ifade edildi.
UZAY YÜRÜYÜŞÜ 7 SAATE YAKIN SÜRDÜ
NASA, astronotların 6 saat 56 dakika süren uzay yürüyüşünde, istasyonda yer alan uzun ömürlü bataryaların yenileme işlemini ve istasyonun Avrupa Uzay Ajansı tarafından üretilen Bartolomeo platformunun kurulumunu Astronot Katie Rubins'in istasyon içinden yardımı ile tamamladığını belirtti. Astronotlar tarafından Colombus Modülü'ne kurulan Bartolomeo platformunun, bağımsız yüksek bant genişliğine sahip komünikasyon sistemi sayesinde Avrupa kara üslerine bağlanabildiği kaydedildi.
İlk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren astronotlardan Glover, uzay yürüyüşü sırasında NASA merkezi ile konuşmasında yaşadığı anları ise, "Ne güzel bir manzara" şeklinde ifade etti. Hopkins ise 3. uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.
233'ÜNCÜ UZAY YÜRÜYÜŞÜ
NASA tarafından yapılan açıklamada, Hopkins ve Glover'ın 1 Şubat tarihinde bir uzay yürüyüşü görevi daha gerçekleştireceğini bildirdi. Bugün gerçekleştirilen uzay yürüyüşü, NASA'nın uzay istasyonunu destekleyen 233. uzay yürüyüşü olarak kayda geçti.
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