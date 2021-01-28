42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içine ormanlık alanda bulundu
Samsun'da 42 gündür kayıp olan 35 yaşındaki kadının cesedi çuval içinde naylona sarılmış ve çürümüş halde ormanlık alanda bulundu.
|28 Ocak 2021 07:36
|+Aa- Yazdır
Samsun'da 42 gündür kayıp olan 35 yaşındaki kadının cesedi çuval içinde naylona sarılmış ve çürümüş halde ormanlık alanda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinden 17 Aralık'ta evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık'ta polise kayıp başvurusu yaptığı Arzu Aygün'den bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili kayıp kadının akrabası olduğu ileri sürülen Muharrem C. gözaltına alındı. Muharrem C. suçunu itiraf etti ve cesedin bulunduğu yeri gösterdi. Arzu Aygün'ün cesedi Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu. Kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kayıp olan Arzu Aygün bir süredir Müge Anlı'nın programında aranıyordu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kedi sevgisi öğrencileri 40 bin TL borca soktu
20 Ocak 2021 19:39
|Savunma Sanayii Başkanlığı uzmanı casusluktan tutuklandı
16 Ocak 2021 11:15
|9'u muvazzaf astsubay, 13 kişiye FETÖ'den gözaltı
12 Ocak 2021 09:54
|Van'da kalp krizi geçiren hastanın imdadına polis helikopteri yetişti
07 Ocak 2021 10:54
|Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü ile görüşecek
06 Ocak 2021 20:12
|Arhavi Belediyesi makam aracı haczedildi
06 Ocak 2021 12:25
|'Salgın sona erecek, okullarda eğitime devam edeceğiz'
03 Ocak 2021 18:02
|Koyunları telef olan Şerife nineyi Aksaray Valiliği sevindirdi
03 Ocak 2021 15:57
|İstanbul'daki yılbaşı denetimlerinde 685 bin TL ceza kesildi
01 Ocak 2021 12:30
|1 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
01 Ocak 2021 00:00