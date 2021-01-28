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İlk görüşmede pozisyonlar korundu

Türkiye ve Yunanistan arasında 5 yıl aradan sonra başlayan İstikşafi görüşmelerin ilk toplantısında anlaşmazlık konularında tarafların pozisyonlarını koruduğu belirtiliyor.
 28 Ocak 2021 07:51
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İlk görüşmede pozisyonlar korundu

Milliyet'ten Ecem Toplar'ın haberine göre:

Edinilen bilgilere göre, Yunan tarafı sadece deniz yetki alanlarını içeren konuları Dolmabahçe'deki masaya taşımaktan yana oldu. Türk tarafı ise görüşmelerde; kıta sahanlığı, hava sahası, deniz yetki alanları, Ege'deki kayalıklar, adaların silahlandırılması, adaların statüsü, Meis'in kıta sahanlığı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de konuşmak taraftarı oldu. Görüşmeye yakın diplomatik kaynaklar, iki ülkenin de Ege'de kara suları konusunda masaya tüm tezlerini getirdiğini aktardı.

Yunanistan, kara sularının sınırını 12 mile kadar uzatma hakkı olduğunu savunduğu, Türkiye'nin ise, bu konudaki net tavrını ortaya koyarak bunu savaş nedeni (casus belli) sayacağını yinelediği kaydediliyor. Yunan tarafının aynı zamanda hava sahasının 10 mile çıkarılması yönündeki tezlerini yinelediği, Türkiye'nin ise hava sahasının adaların 6 millik karasularından daha fazlasına sahip olamayacağını savunduğu aktarılıyor.

Kaynaklar, gelinen noktada, somut sonuç beklentisi için erken olduğunu belirtirken, Türkiye'nin AB ilişkiler ve Kıbrıs sorununun çözümüne katkısından dolayı görüşmelere devam etme taraftarı, Yunanistan'ın da, "Avrupa'nın şımarık çocuğu" yakıştırmasından kurtulmak için, "çözüm yanlısı" izlenimi vererek görüşmelerin devamından yana tavır ortaya koyduğunu vurguladı.

'Olumlu bir ortamda gerçekleşti'

İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile düzenlediği ortak basın toplantısında istikşafi görüşmelere değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 61. turun son derece olumlu bir ortamda gerçekleştiğini söyledi. "Biz her zaman görüşmeye hazırız. Yeter ki karşılıklı olarak olumlu adımlar atalım" diyen Çavuşoğlu, "Tabii Yunanistan'ın da aynı zamanda provokasyonlardan vazgeçmesi gerekiyor ki, AB ziyaretimde onlardan bazı örnekler verdim. Bunun kimseye bir faydası yok. Bizim olumlu gündeme devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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