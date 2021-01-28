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Raylı sistemin verimli topraklara kurulmasına çiftçilerden itiraz

Raylı sistemler test alanının verimli topraklara kurulmasına tepki gösteren Eskişehirli çiftçiler, '100 kilometre rayı çorak topraklara döşesinler' diyor
 28 Ocak 2021 07:56
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Raylı sistemin verimli topraklara kurulmasına çiftçilerden itiraz

Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre: Eskişehir Alpu Ovası'nda inşa edilecek Raylı Sistemler Test Merkezi Projesi(URAYSİM) için tarım arazileri kamulaştırılan köylüler, verimli tarım topraklarına ray döşenmesini istemiyor. Bölgedeki yaklaşık 500 çiftçinin talebi; projenin daha çorak arazide yapılması.

Eskişehir Alpu ilçesinde Anadolu Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilmesi planlanan URAYSİM test alanı için Bozan, Çardakbaşı ve Yeşildon köylerini içine alan 35 bin dönümlük alana raylar döşenecek.

100 kilometre ray

Yaklaşık 100 kilometrelik ray döşenecek test alanında yer alan binlerce dönüm tarım arazileri için kamulaştırma kararı çıktı. Verimli topraklarını kaybetmek istemeyen yaklaşık 500 çiftçi, projenin tarıma elverişsiz araziye kaydırılmasını istiyor.

Bozan Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Güven Kırgı, "Yıllardır mücadele ediyoruz. Dilekçeler verdik. Projenin yerini değiştirin, kıraç bölgeye alın dedik. Ama dinlemeyip oldu bittiye getirmişler. Onayımızı dahi istemeden kamulaştırma çıkarmışlar. Bu araziler bizim ekmeğimiz. Burada tarım yapılsın diye toplulaştırma yaptık, kuyular açtık. Çok büyük emek ve para harcandı. Şimdi bu topraklara rızamız dışında kilometrelerce ray döşenecek. Hepsi bir kalemde yok olacak. Tarım da hayvancılık da bitecek. O raylar bu köyler yerine Akbayır dediğimiz kıraç bölgeye döşensin" dedi.

Bozan, Yeşildon ve Çardak köyü muhtarları ise projeye karşı olmadıklarını ancak rayların verimli tarım arazilerinin yerine kıraç olan bölgeye kaydırılmasını talep ettiklerini söylüyor. Bozan Mahallesi Muhtarı Kenan Tatlıkatık, "Biz projeye karşı değiliz. Burası sulama kuyularının olduğu verimli bir arazi. Tarlaların ortasına rayların döşenmesi tarıma zarar verir. Başka alan gösterelim dedik" ifadelerini kullanırken, Yeşildon Köyü Muhtarı Erten Çokgezer de, "5-6 yıl önce tarım arazileri toplulaştırılarak birinci sınıf arazi yapıldı. Bu arazilerin bütün sulama yatırımları yapıldı. Şimdi yapılacak proje ise tarlalarımızı parçalıyor. Oysa ki daha verimsiz kıraç araziler var" dedi.

'YERİ YANLIŞ'

Test merkezinin verimli tarım arazileri yerine aynı bölgedeki kıraç hazine arazilerine kaydırılması çağrısında bulunan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer şunları söyledi: "Demiryolu kenti Eskişehir'e, Alpu'ya test merkezi yapılmasına karşı değiliz. Ama buğday deposu verimli topraklarımızın üzerine yapılması doğru değil. Bu bölgenin ana geçim kaynağı tarıma hayvancılığa darbe vurur, bitirir. Bu proje verimli tarım arazileri yerine aynı bölgedeki verimsiz kıraç bölgeler üzerine kurulmalıdır."
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