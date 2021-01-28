İnternette Atatürk ve Türk adına izin şartı

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Bu adlar için "gov.tr" haricindeki başvurularda, başvuru sahibinin "uygunluğu" ile alan adının kamu yararına kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin BTK tarafından değerlendirme yapılacak ve buna göre izin verilecek.

'İlk gelen' alacak

Her ilin adı, ".gov.tr" alt alanı altında valiliklere, ilçenin adı ise, ".gov.tr" alt alanı altında kaymakamlıklara tahsis edilebilecek. İl ya da ilçe adları için birden fazla talep olması durumunda "ilk gelen ilk alır" kuralı gereğince tahsis yapılacak. İl ve ilçe isimleri için "gov.tr" haricindeki başvurular için ise kararı yine BTK verecek. Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi'nde (DETSİS) yer alan kamu kurumlarının isimlerini veya kamuoyunca bilinen kısaltmalarını içeren alan adları, öncelikli olarak sadece o kamu kurumuna tahsis edilecek.

Site ismine izin şartı

Karara göre; "finans", "finance", "finansman", "bank", "banka", "lease", "leasing", "finansal kiralama", "factoring" ve "faktoring" gibi finans-maliye alanını tanımlayan sözcükleri içeren alan adlarının verilmesinde de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yetkili olacak. BDDK'nin görev alanına giren alan adları sadece banka, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, finansal holding şirketi, varlık yönetim şirketleri, yabancı bankaların Türkiye temsilcilikleri ile banka kartları ve kredi kanunu kapsamında faaliyet izni verilen kuruluşlara verilebilecek.