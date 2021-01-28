'Gemicileri sağ salim ülkeye getireceğiz'

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre: Nijerya açıklarında deniz haydutlarının saldırısına uğrayan Liberya bayraklı M/V Mozart isimli gemiden kaçırılan 15 Türk denizciyle ilgili endişeli bekleyiş sürüyor. Geminin teknik işletmecisi Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, Milliyet'e kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi: "Hiç birine zarar gelmeden tüm mürettebatımızı ülkemize getirene kadar çabalayacağız. Krizin yönetimini uluslararası şirketimiz Londra'dan yapıyor."

3 mürettebat gemiyi getirdi

İngiltere merkezli uluslararası Borealis Denizciliğe ait M/V Mozart'ın Nijerya açıklarında uğradığı saldırının ardından 1'i yaralı 3 mürettebat tarafından insan üstü çabayla 14 saatte güvenli limana yanaştırıldığı öğrenildi.

Deniz haydutlarının alışılageldik yöntemlerinin dışına çıkarak 15 Türk denizciyi rehin aldığı Gine Körfezi, 2020 yılında en çok mürettebatın kaçırıldığı yer olarak kayıtlara geçti. Geminin teknik işletmesini gerçekleştiren Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, Milliyet'e denizcilerin kurtarılma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Aynı zamanda uzak yol kaptanı olan Levent Karsan, "Geminin tüm seyir cihazlarını tarayıp kablolarını kopartmışlardı. Sadece yerini bildiren uydu cihazı AİS çalışıyordu. İstanbul'daki ofisimize 7-17 dakikalık gecikme ile gelen sinyalleri takip ederek dümende tek başına olan 4'üncü kaptan Furkan Yaren'e yardım ettik. Gabon'un Gentil Limanı'na 14 saatte giden gemiyi sürekli izledik. Biri karnından yaralı (Gökhan Lale) 3 personel ile gemiyi yanaştırdık" diye konuştu.

18 kişilik ekip oluşturuldu

Gemi için 18 kişilik yeni bir ekip kurulduğunu da aktaran Karsan, "Koronavirüs testlerini yaptırıp THY'nin hassasiyetiyle Gabon'a gönderdik. Gemide kalan 3 mürettebatımıza psikolojik destek için Gabon'dan bir psikiyatrist atadık. Şu an tüm mürettebatımızı sağ salim ülkemize getirmekten başka bir amacımız yok. Şirketimiz bu konuda çok hassas. Hiçbirine zarar gelmeden tüm mürettebatımızı ülkemize getirene kadar çabalayacağız. Krizin yönetimini uluslararası şirketimiz Londra'dan yapıyor" ifadelerini kullandı.

Bilgi verecek

Geminin ana işletmecisi Borealis Denizcilik Şirketi CEO'su Christoph Toepfer'ın uluslararası kamuoyuna ve kaçırılan Türk mürettebatın ailesine bir açıklama yaparak bilgi vereceği öğrenildi.

Azerbaycanlı gemici Bakü'ye getirildi



Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından Azerbaycanlı Ferman İsmailov'un cenazesi, dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı.

Türk Hava Yolları uçağıyla getirilen cenazeyi Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ile Azerbaycan Başsavcılığı yetkilileri ve İsmailov'un ailesi karşıladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, cenazenin ülkeye getirilmesi için Türkiye ile koordineli çalıştıklarını belirtti. İsmailov'un cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edilecek