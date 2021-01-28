1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Gemicileri sağ salim ülkeye getireceğiz'

Deniz haydutları tarafından kaçırılan 15 Türk denizciyi kurtarma çalışmaları sürüyor. İşletmeci şirketin Genel Müdürü Karsan, 'Tüm mürettebatımızı getirene kadar çabalayacağız' dedi
 28 Ocak 2021 08:33
+Aa- Yazdır
'Gemicileri sağ salim ülkeye getireceğiz'

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre: Nijerya açıklarında deniz haydutlarının saldırısına uğrayan Liberya bayraklı M/V Mozart isimli gemiden kaçırılan 15 Türk denizciyle ilgili endişeli bekleyiş sürüyor. Geminin teknik işletmecisi Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, Milliyet'e kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi: "Hiç birine zarar gelmeden tüm mürettebatımızı ülkemize getirene kadar çabalayacağız. Krizin yönetimini uluslararası şirketimiz Londra'dan yapıyor."

3 mürettebat gemiyi getirdi

İngiltere merkezli uluslararası Borealis Denizciliğe ait M/V Mozart'ın Nijerya açıklarında uğradığı saldırının ardından 1'i yaralı 3 mürettebat tarafından insan üstü çabayla 14 saatte güvenli limana yanaştırıldığı öğrenildi.

Deniz haydutlarının alışılageldik yöntemlerinin dışına çıkarak 15 Türk denizciyi rehin aldığı Gine Körfezi, 2020 yılında en çok mürettebatın kaçırıldığı yer olarak kayıtlara geçti. Geminin teknik işletmesini gerçekleştiren Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, Milliyet'e denizcilerin kurtarılma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Aynı zamanda uzak yol kaptanı olan Levent Karsan, "Geminin tüm seyir cihazlarını tarayıp kablolarını kopartmışlardı. Sadece yerini bildiren uydu cihazı AİS çalışıyordu. İstanbul'daki ofisimize 7-17 dakikalık gecikme ile gelen sinyalleri takip ederek dümende tek başına olan 4'üncü kaptan Furkan Yaren'e yardım ettik. Gabon'un Gentil Limanı'na 14 saatte giden gemiyi sürekli izledik. Biri karnından yaralı (Gökhan Lale) 3 personel ile gemiyi yanaştırdık" diye konuştu.

18 kişilik ekip oluşturuldu

Gemi için 18 kişilik yeni bir ekip kurulduğunu da aktaran Karsan, "Koronavirüs testlerini yaptırıp THY'nin hassasiyetiyle Gabon'a gönderdik. Gemide kalan 3 mürettebatımıza psikolojik destek için Gabon'dan bir psikiyatrist atadık. Şu an tüm mürettebatımızı sağ salim ülkemize getirmekten başka bir amacımız yok. Şirketimiz bu konuda çok hassas. Hiçbirine zarar gelmeden tüm mürettebatımızı ülkemize getirene kadar çabalayacağız. Krizin yönetimini uluslararası şirketimiz Londra'dan yapıyor" ifadelerini kullandı.

Bilgi verecek

Geminin ana işletmecisi Borealis Denizcilik Şirketi CEO'su Christoph Toepfer'ın uluslararası kamuoyuna ve kaçırılan Türk mürettebatın ailesine bir açıklama yaparak bilgi vereceği öğrenildi.

Azerbaycanlı gemici Bakü'ye getirildi

Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından Azerbaycanlı Ferman İsmailov'un cenazesi, dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı.

Türk Hava Yolları uçağıyla getirilen cenazeyi Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ile Azerbaycan Başsavcılığı yetkilileri ve İsmailov'un ailesi karşıladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, cenazenin ülkeye getirilmesi için Türkiye ile koordineli çalıştıklarını belirtti. İsmailov'un cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edilecek
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı
28 Ocak 2021 09:41		 Mesleği bıraktıran şiddet
28 Ocak 2021 09:04
Prof. Dr. Özlü: Gözlüklerin buharlaşmasına çözüm bulunması şart
28 Ocak 2021 08:54		 Sağlık öğrencilerinden aşı sırasında bölüm ayrımcılığına tepki
28 Ocak 2021 08:44
Çad Cumhurbaşkanı adayı, mezunu olduğu Trakya Üniversitesi'ni ziyaret etti
28 Ocak 2021 08:33		 İstanbul'da her mahalle ayrı bir 'getto' oldu
28 Ocak 2021 07:59
Raylı sistemin verimli topraklara kurulmasına çiftçilerden itiraz
28 Ocak 2021 07:56		 İkinci doz için ayrılan aşılar devreye girdi
28 Ocak 2021 07:53
Pandemide şikayetler patlama yaptı
28 Ocak 2021 07:40		 2021 yılının ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi
28 Ocak 2021 07:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:41 - Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı09:39 - KVKK'dan veri ihlallerine 36 milyon lira idari para cezası09:38 - Güne başlarken döviz fiyatları09:34 - Aile Sağlığı Merkezi'ndeki kavgaya dava; öğretim görevlisi babanın 8, doktorun 4 yıl hapsi istendi09:19 - Kısıtlamaları 3 kez ihlal etti 'Koronavirüse inanmıyorum' dedi09:18 - Sadece Erdoğan değil, AK Parti'nin iki önemli ismi de Asiltürk'ü ziyaret etmiş
09:10 - Öğretmen, avukat ve memurlar dahil 13 kişiye FETÖ gözaltısı09:08 - Başkentte fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı09:04 - Mesleği bıraktıran şiddet08:54 - Prof. Dr. Özlü: Gözlüklerin buharlaşmasına çözüm bulunması şart08:44 - Sağlık öğrencilerinden aşı sırasında bölüm ayrımcılığına tepki08:33 - 'Gemicileri sağ salim ülkeye getireceğiz'
08:33 - Çad Cumhurbaşkanı adayı, mezunu olduğu Trakya Üniversitesi'ni ziyaret etti08:27 - Savunma sanayideki köstebeğin kasaları ortaya çıktı08:19 - İnternette Atatürk ve Türk adına izin şartı08:19 - Uzman çavuşların sorunları çözülüyor08:14 - Vatandaş için artık meyve lüks oldu
07:59 - İstanbul'da her mahalle ayrı bir 'getto' oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personel için çalışma yürütülüyor
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
FETÖ tehlikesi geçmedi, hala sızıyorlar
Üniversitesinin final sorusunda Erdoğan'a yönelik cümleler dikkat çekti
Dava açıp hak aramak hem %20 pahalandı hem de artış erken oldu
Uzman çavuşların sorunları çözülüyor
Savunma sanayideki köstebeğin kasaları ortaya çıktı
Öğretmen, avukat ve memurlar dahil 13 kişiye FETÖ gözaltısı
İstanbul'da her mahalle ayrı bir 'getto' oldu
Reform paketleriyle rota AB'ye dönecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Maşa 1
anlatım bozukluğu 2
1837837 2
Türkiye 2071 animasyonu 1
kulakların pasını silmek 2
hayatında bir türlü olmayan şey 3
diyapozon 2
oğuz boyları 1
debi 1
konuşanın yüzüne sadece bakmak 5
SON İLANLAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli 6 mühendis alacak
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Manisa Gölmar Geçici 5 İşçi Alacak
Zonguldak Çaydeğirmeni Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Yazması Turizm 14 İşçi Alacak
Tokat Sulusaray SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Osmaniye Ellek Belediyesi 15 İşçi Alacak
Manisa SYDV 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam