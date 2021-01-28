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Çad Cumhurbaşkanı adayı, mezunu olduğu Trakya Üniversitesi'ni ziyaret etti

Ülkesi Çad'da bu yıl nisan ayında gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Trakya Üniversitesi mezunu Malloum Yoboide Djeraki, Edirne'ye gelerek Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.
 28 Ocak 2021 08:33
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Çad Cumhurbaşkanı adayı, mezunu olduğu Trakya Üniversitesi'ni ziyaret etti

Afrika'nın ülkelerinden biri olan Çad'da Demokratik ve Sosyalist Değişim Partisi'nin (PDSA) kurulmasına liderlik eden ve şu anda partisinin genel başkanı olan Malloum Yoboide Djeraki, ülkesi Çad'da nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Edirne'ye gelerek mezun olduğu Trakya Üniversitesi'ni ziyaret etti. 2000 yılında Edirne Meslek Yüksekokulu Gümrük İşletme Bölümü'nden mezun olan Malloum Yoboide Djeraki, makamında ziyaret ettiği Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Selimiye Camii'ni gezdi.

'Devletimizin ürettiği politikaların anlamı bir kez daha kanıtlandı'

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, mezun öğrencilerini bu tür görevlere aday olarak görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Trakya Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci odaklı çalışmalarının sonuçlarından biri olan mezunumuz Malloum Yoboide Djeraki, ülke siyasetinde önemli bir rol almak için ülkesindeki cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıkladı. Bugün 5 binden fazla uluslararası öğrencimizle başta Balkanlar olmak üzere dünyanın birçok noktasında Trakya Üniversitesi öğrencisi ve mezunu görmek mümkün. Bu da bizleri onurlandırıyor, gururlandırıyor. Devletimizin bu konuda ürettiği politikaların ve YÖK'ün gösterdiği çabaların ne kadar anlamlı olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Öğrencilerimizin iyi yerlere gelmesi ve bu tür görevlere talip olması bizleri mutlu ediyor. Geleceğe köprüler kurarken gönüllere de köprüler kuruyoruz. Bugün Balkanlardan Afrika içlerine kadar Trakya Üniversitesi, ortak bir sevda olarak bizi birbirimize bağlıyor" dedi.

Rektör Tabakoğlu, seçimlerde Malloum Yoboide Djeraki'ye başarı dileklerini iletti.

'Türkiye'de güzel anılarım var'

Malloum Yoboide Djeraki de mezun olduğu üniversiteye cumhurbaşkanı adayı olarak gelmenin kendisi için çok farklı bir his olduğunu söyledi. Djeraki, "Türkiye'yi seviyorum ve burada çok güzel anılarım var. Türkiye ile var olan güzel ilişkilerimizi daha da üst seviyeye taşımak istiyorum. Ayrıca Edirne ve Trakya Üniversitesi'nin de gönlümde yeri her zaman ayrı. 20 yıl önce öğrencilik yaşadığım yerleri görmek beni oldukça duygulandırdı. Ben, güzel misafirperverliği için Rektörümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Umuyorum ki buraya bir sonraki ziyaretimi cumhurbaşkanı olarak yapacağım" diye konuştu.

Malloum Yoboide Djeraki, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu da Çad'a davet etti.
DHA
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