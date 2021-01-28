Sağlık öğrencilerinden aşı sırasında bölüm ayrımcılığına tepki

Sağlık Bakanlığı'nın ilk grupta aşılamadığı hemşirelik ve ebelik bölümü öğrencileri tepki gösterdi. Milliyet'e konuşan Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Sevilay Şenol Çelik, "Uygulama eğitimleri için hastane gibi sağlık hizmeti sunulan ortamlarda olması gereken hemşirelik öğrencileri, bağışıklama sürecinde öncelikli grup olarak yer almalıdır" dedi.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği inaktif CoronaVac aşısının 3 milyon dozluk ilk sevkiyatı 30 Aralık 2020'de yapılmış, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) onayının ardından aşılar, sağlık çalışanlarından başlanarak uygulamaya geçmişti. İlk grupta aşılanan sağlık çalışanları içinde tıp, diş hekimliği öğrencileri de yer alırken hemşirelik ve ebelik bölümü öğrencilerine yer verilmemesi dikkati çekti.

'Anlaşılır değil'

Sağlık ekibinin bir parçası olarak sağlık mesleklerinde öğrenim gören öğrencilerin de A grubu olarak belirlenen öncelikli grupta yer almasının doğru bir yaklaşım olduğunu belirten Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Sevilay Şenol Çelik, "Hemşirelik öğrencilerine, bu grupta yer verilmemesinin nedeni de anlaşılır değil" dedi. Hemşirelik eğitiminin uygulamaya dayalı bir eğitim olduğunu ve tamamının uzaktan eğitimle sürdürülmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Çelik, hemşirelik öğrencilerinin eğitimlerinin büyük bölümünün gerçekleştiği sahadan bir yılı aşkın süredir uzak kaldığına dikkati çekti.

Çelik, "Tıp ve diş hekimliği öğrencileriyle birlikte, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da onaylanan Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı'nın bir gereği olarak, uygulama eğitimlerinin hemşirelik öğrencileri için de bir zorunluluk olduğu kabul edilmeli; uygulama eğitimleri için hastane gibi sağlık hizmeti sunulan ortamlarda olması gereken hemşirelik öğrencileri, bağışıklama sürecinde öncelikli grup olarak yer almalıdır. Bu nedenle hemşirelik öğrencilerinin de aşılama listesinin A grubunda yer alınmasını Sağlık Bakanlığı'ndan talep ediyoruz" diye konuştu.