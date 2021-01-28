Mesleği bıraktıran şiddet
|28 Ocak 2021 09:04
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Hürriyet'ten Ayşegül
Usta'nın haberine göre: İstanbul Beşiktaş'ta eski sevgilisi kadın kuaförü
Nazir Ilgın'ın bıçakladığı 29 yaşındaki hemşire Ceylan Gündüz hakkında Adli
Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda bazı parmaklarında işlev kaybı ve yüzde
sabit iz olduğu belirtildi.
Parmaklarını kullanamayan Ceylan Gündüz, hemşirelik yapmayı bırakarak Adana'ya ailesinin yanına döndü.
Nazir Ilgın, 6 Haziran 2020'de darp ettiği eski sevgilisi Ceylan Gündüz şikayetçi olunca gözaltına alınmış, adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. İki gün sonra Ceylan Gündüz'ü darp edip, bıçakla el ve boynundan yarayan Nazir Ilgın bu kez tutuklanmıştı.
NASIL SERBEST KALIR
Ilgın, ilk kez gözaltına alınıp serbest bırakıldığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında, "Nasıl olur, nasıl serbest bırakılır?" diye tepki göstermişti
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