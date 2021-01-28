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Başkentte fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin yetiştirme yurdundan ayrılan genç kızlar ile ailevi veya ekonomik olarak zor durumdaki çok sayıda kadını tehdit ve darp ile korkutarak, borçlandırıp senet imzalatarak fuhuş yapmaya zorladıkları tespit edildi
 28 Ocak 2021 09:08
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Ankara'da polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürüttüğü insan ticareti ile fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek ve yer temin etmek suçlarıyla ilgili uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucu başlatılan soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı.

Yenimahalle ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler E.K, E.D, E.G, M.B, O.D, O.K, S.B. ve Y.B'yi gözaltına aldı.

Operasyonda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 7,65 milimetre çapında 87 fişek ele geçirildi.

- Tehdit ve darpla zorla senet imzalattırdıkları kadınları fuhşa zorladıkları tespit edildi

Gözaltına alınan şüphelilerin Yenimahalle'de fuhuş amaçlı dizayn ettirdikleri özel dairelerde yetiştirme yurdundan ayrılan genç kızlar ile ailevi veya ekonomik olarak zor durumda kalan çaresiz kadınları tehdit edip korkutarak, darp ederek, borçlandırıp senet imzalatarak ve uyuşturucu madde temin etmek suretiyle fuhuş yapmaya zorladıkları belirlendi.

Bu arada fuhuş organizasyonunu Yenimahalle'de bulunan ofislerinden yönettikleri tespit edilen şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip esnasında toplam 21 kez "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan işlem yapıldı.

Şüpheliler tarafından fuhşa zorlanan çok sayıda mağdur kadının Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünde ifadeleri alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.
Anadolu Ajansı
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